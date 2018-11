Torino | Appendino minacciata di morte in una lettera | ' Sappiamo dove vivi'

Lettera con minacce di morte alla sindaca di Torino Appendino : “Tu e la tua setta di pazzoidi e di falliti 5 Stelle avete ucciso Torino. Adesso devi morire, sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia, dormi molto preoccupata”. E’ uno stralcio della Lettera anonima ricevuta dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ha sporto querela alle forze dell'ordine. "Magari si tratta semplicemente di uno scherzo di cattivo gusto - ha spiegato la sindaca su Facebook, dove ha pubblicato la ...

In piazza a Torino contro la sindaca Appendino e il no alla Tav : In piazza anche esponenti del mondo produttivo e della politica. "La sindaca sta dimostrano di non ascoltare una città in difficoltà. Presidente Amma in piazza: basta impedire sviluppo "Sono molto ...

Torino - in 500 alla prima manifestazione “Si Tav” contro la sindaca Chiara Appendino : “È prioritaria per la città” : Cinquecento persone si sono ritrovate in piazza questa mattina a Torino per manifestare il loro sostegno alla Tav e dire basta all’amministrazione Appendino. In piazza Castello, sotto la Prefettura, richiamati dal tam tam lanciato sui social dopo il voto di lunedì in consiglio comunale contro la Torino-Lione, c’erano tanti comuni cittadini, tra cui anche volontari di Torino 2006, rappresentanti del mondo produttivo e politico ed esponenti ...

Tav - Appendino : la Torino-Lione non e' una priorita' : "Un sindaco non entra nel merito di queste manifestazioni: e' legittimo portare avanti battaglie politiche, ma io ritengo che la Torino- Lione non sia una priorita' per il paese - ha dichiarato Chiara ...

Chiara Appendino : “Ascolto chi protesta - ma la Tav è il passato. E Torino non è ferma” : Chiara Appendino è tornata ieri da Dubai. Parla per la prima volta dopo i violenti attacchi alla sua maggioranza arrivati dalle categorie produttive torinesi....

A Torino passa la mozione No Tav - Appendino è accerchiata ma Di Maio ora respira : Sospendere i lavori della Torino-Lione in attesa dell’analisi sui costi e benefici promessa dal governo e poi valutare se non sia meglio potenziare la linea storica piuttosto che costruirne una nuova. Il documento contro la Tav approvato dal Consiglio comunale di Torino, di per sé, è meno contundente del testo votato due anni fa, in cui si chiedeva...

La Appendino chiude alla Tav Caos a Torino : espulsi i dem : Approvata dalla Sala Rossa del Comune di Torino l'ordine del giorno con la mozione No Tav del Movimento Cinque Stelle. La seduta è stata carica di tensione. Il presidente del Consiglio Comunale ha espulso dall'aula tutti gli esponenti del centrosinistra.Il primo a lasciare l'aula è stato il capogruppo Stefano Lo Russo. A seguire ha dovuto lasciare la Sala Rossa anche l'ex sindaco Piero Fassino. L'espulsione è stata scatenata dall'esposizione di ...

Torino - addio Luci d'Artista in via Roma e via Lagrange : la giunta Appendino le sposta in periferia - scoppia la polemica : Bufera sulle "luminarie d'autore" che, inizialmente pensate per Natale, si sono trasformate in una maxi-installazione a cielo aperto da ottobre a gennaio. Protesta la Circoscrizione Centro: "Danni a turismo e commercio"

Torino - Appendino pro utero in affitto : "Due persone che si amano sono famiglia" : Sta facendo parecchio discutere la campagna delle associazioni ProVita Onlus e Generazione Famiglia, che nelle ultime ore hanno tappezzato numerose città italiane, come Torino, Roma, Napoli e Milano, di manifesti di carattere polemico.L"intenzione degli attivisti è proprio quella di suscitare scalpore, e di protestare contro il metodo sempre più diffuso del cosiddetto "utero in affitto". Ecco dunque la scelta di affiggere delle immagini proprio ...