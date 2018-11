Tony Bellew | ' Andrò da Oleksandr Usyk e prenderò la sua anima'

Tony Bellew : 'Usyk è il mostro da cui tutti scappano - ma io voglio stupire il mondo' : Manca meno di un mese all'incontro forse più importante della carriera di Tony Bellew e, comunque vada, stando alle dichiarazioni dell'ex campione del mondo dei pesi massimi leggeri, sara' l'ultimo. 'Bomber' vuole chiudere in bellezza ed ha scelto l'avversario più difficile. Oleksandr Usyk non è semplicemente il campione del mondo imbattuto ed indiscusso tra i cruiser, ma è considerato oggi il più forte massimo leggero dai tempi di Evander ...

Oleksandr Usyk vs Tony Bellew - il combattimento potrebbe disputarsi il 10 novembre : I prossimi mesi saranno davvero interessanti per gli appassionati di boxe, alla luce del grande livello dei match in programma e di quelli che sarebbero sul punto di avere conferme ufficiali [VIDEO] da parte degli organizzatori. Il piatto forte è lo scontro tra Titani in programma a Las Vegas il prossimo 15 settembre tra Gennady Golovkin e Canelo Alvarez che si ritroveranno sullo stesso ring con tre cinture mondiali dei pesi medi in palio, ad un ...