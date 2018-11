Tensioni M5s-Lega | Di Maio | C' è un contratto di governo | va rispettato

Di Maio : «I fondi tolti alla Tav per la metro 2 a Torino» Ma il cambio non si può fare Le nuove Tensioni Lega-M5S : Il vicepremier: «Noi leali coi cittadini». Chiamparino: «Propaganda, spero venga a brindare al primo Frecciarossa per Lione, lui ha l’età per farlo, io lo spero»

Dl Sicurezza - ipotesi fiducia. Tensioni M5s - Di Maio : “No espulsioni in assemblea”. E Fdi : “Vogliamo dare una mano” : Continua la discussione sul decreto Sicurezza. Se il governo comincia a ipotizzare di mettere la fiducia sul provvedimento una volta in Aula, intanto lo scontro si consuma in commissione Affari costituzionali dove ancora si stanno discutendo gli emendamenti. I 5 stelle devono fare i conti con quattro senatori contrari (Matteo Mantero, Elena Fattori, Gregorio De Falco e Paola Nugnes): hanno già annunciato che non sosterranno il provvedimento, ...

Tap - Tensioni nel M5s : per Ciampolillo - De Bonis e Cunial "Conte sbaglia" : Cresce la tensione nel M5s dopo il via libera del governo alla Tap. "Anche Conte sbaglia. Non ci possono essere penali, semplicemente perchè non esiste alcun contratto tra Stato e Tap. Non ci possono nemmeno essere costi a carico dello Stato, semplicemente perchè, non essendovi ad oggi il rispetto delle prescrizioni da parte di Tap, non vi può essere responsabilità dello Stato. ...

Tensioni nel governo - Salvini : 'M5s cambia idea? Basta dirlo' : "Siamo persone ragionevoli, se i 5 stelle hanno cambiato idea, Basta che lo dicano". Matteo Salvini durante un comizio in Trentino fa il punto sulle Tensioni nel governo e aggiunge: "Ci sediamo al ...

Per manovra inizia esame Ue - ma restano Tensioni tra M5s e Lega : Roma, 16 ott., askanews, - Il giorno dopo la manovra, con lo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla pace fiscale ricomposto solo in extremis, la maggioranza ostenta compattezza ma gli ...

Manovra - compromesso M5S-Lega dopo le Tensioni : ROMA - Concluso il vertice tra Lega e M5S, ognuno dei due azionisti di maggioranza incassa il suo dividendo dalla legge di Bilancio e dal dl fiscale. La Lega porta a casa la riforma della legge ...

Manovra - Tensioni Di Maio-Salvini sulla pace fiscale : cosa dice il contratto M5S-Lega : Ore di lavoro e di tensione a Palazzo Chigi sulla Manovra economica. Questa mattina i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini avevano disertato il vertice di Palazzo Chigi, programmato in vista dell’approvazione di Consiglio dei Ministri del decreto fiscale. Per trovare una soluzione sul nodo della pace fiscale che divide M5S e Lega è stato co...

Manovra - Tensioni tra Lega e M5s su condono in decreto : ... Matteo Salvini e Luigi Di Maio, assieme al sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti e al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, spiega la Lega.

Manovra - Tensioni M5S-Lega sulla pace fiscale : Di Maio diserta il vertice. Salvini manda Giorgetti : Alla riunione in corso, oltre al sottosegretario alla Presidenza del Consigli, sono presenti il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, i vice Massimo Garavaglia e Laura ...

Juncker : «Italia non rispetta parola data» Ira del M5S : indegno - alimenta Tensioni : Le critiche del capo dipartimento del Fondo monetario internazionale. Il presidente della Bce, Mario Draghi, aggiunge: «Paesi indebitati seguano Patto stabilità». E arriva il nuovo attacco dal presidente della Commissione Ue, il lussemburghese Juncker

