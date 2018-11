Tennis | WTA Elite Trophy Zhuhai 2018 | Ashleigh Barty e la “ripescata” Qiang Wang

WTA Zhuhai – Infortunio per Madison Keys : la Tennista americana abbandona il torneo - Wang al suo posto : Madison Keys costretta ad abbandonare il torneo di Zhuhai per Infortunio: la tennista americana soffre di un problema al ginocchio. Wang al suo posto Il WTA di Zhuhai perde una delle giocatrici più in forma. Dopo aver vinto il proprio girone, Madison Keys è stata costretta ad annunciare il proprio ritiro a qualche ora dall’inizio del suo match di semifinale del torneo asiatico. La tennista americana ha spiegato di essere costretta al ...

Tennis - Wta Elite Trophy : definito il quadro delle semifinali : ROMA - Si avvia verso la concitata fase finale la quarta edizione del Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai in corso fino a domenica sul veloce indoor del Zhuhai Hengqin International Tennis Centre ...

Tennis - WTA Elite Trophy Zhuhai 2018 : Keys - Muguruza e Barty raggiungono Julia Goerges in semifinale : Con i tre incontri di oggi sono state determinate le semifinali del WTA Elite Trophy 2018, in corso di svolgimento a Zhuhai. La formula molto particolare del torneo, che prevede quattro gironi da tre, ha generato situazioni curiose in tutti i match odierni. Per cominciare, la prima sfida, quella tra Caroline Garcia e Aryna Sabalenka, si è risolta in favore della francese per 6-4 6-4. Il risultato, però, non l’ha qualificata per le ...

Tennis - Wta Elite Trophy : definito il quadro delle semifinali : TORINO - Si avvia verso la concitata fase finale la quarta edizione del Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai in corso fino a domenica sul veloce indoor del Zhuhai Hengqin International Tennis Centre ...

Tennis - WTA Elite Trophy Zhuhai 2018 : Julia Goerges in semifinale - vincono anche Barty e Sevastova : La terza giornata del WTA Elite Trophy 2018 in corso di svolgimento a Zhuhai porta con sé l’arrivo del primo nome capace di qualificarsi per le semifinali: è quello di Julia Goerges. La tedesca ha superato, nel match decisivo del gruppo Rose, la belga Elise Mertens col punteggio di 6-2 7-6(5). La detentrice di questo torneo ha avuto bisogno di quattro match point (tre nel dodicesimo gioco del secondo set e uno nel tie-break) per continuare ...

WTA Zhuhai – Sevastova risponde a Muguruza : Zhang ko - la Tennista lettone conquista il primo punto nel girone : Anastasija Sevastova conquista il primo punto nel girone B: la tennista lettone batte Zhang in due set e si prende il primo posto, a pari merito con Muguruza Esordio con vittoria per Aanastasija Sevastova nel WTA di Zhuhai. La tennista lettone supera la cinese Zhang e conquista il primo punto nel girone. Grazie al 6-0 / 7-6 (12-10) inflitto alla tennista asiatica, Sevastova risponde al successo di Muguruza nella giornata di ieri, andandosi ...

Tennis - WTA Elite Trophy Zhuhai 2018 : i risultati di mercoledì 31 ottobre. Kontaveit e Muguruza vincono al terzo set - Keys batte Kasatkina : La seconda giornata del WTA Elite Trophy 2018, in corso di svolgimento a Zhuhai, si rivela decisamente più movimentata della prima guardando ai risultati: due incontri si sono conclusi al terzo set, ed entrambi sono andati oltre il muro delle due ore di gioco. Nel match di apertura del giorno, l’estone Anett Kontaveit supera la tedesca Julia Goerges, vincendo nettamente il primo set per 6-2, perdendo il secondo per 4-6 e rimontando uno ...

Calendario WTA Tennis 2019 : le date e il programma dei tornei. Inversione tra Finals ed Elite Trophy : Ci sono novità sul fronte WTA in vista del 2019. La Women’s tennis Association (WTA) ha, infatti, reso noto il Calendario per la stagione prossima. Tra le novità, da registrare l’Inversione di settimana tra le WTA Finals a Shenzhen e il WTA Elite Trophy di Zhuhai che anticiperà quindi il Masters femminile. Inoltre vi saranno due nuovi tornei categoria International a rendere ancor più gravosa per le giocatrici la gestione ...

Tennis - WTA Elite Trophy Zhuhai 2018 : i risultati di martedì 30 ottobre. Vincono Sabalenka - Mertens e Kasatkina : Si è aperta quest’oggi a Zhuhai, Cina, la quarta edizione del WTA Elite Trophy, successore diretto del WTA Tournament of Champions, ma che ne mantiene intatta una sostanziale aura di Masters di seconda fascia, dal montepremi comunque elevato (vicino ai due milioni e mezzo). Il match inaugurale è stato quello del gruppo Orchid, in cui Aryna Sabalenka ha battuto con un doppio 6-4 Ashleigh Barty: alla bielorussa, nel primo set, è bastato un ...

Tennis - WTA Elite Trophy Zhuhai 2018 : i risultati di martedì 30 novembre. Vincono Sabalenka - Mertens e Kasatkina : Si è aperta quest’oggi a Zhuhai, Cina, la quarta edizione del WTA Elite Trophy, successore diretto del WTA Tournament of Champions, che ne mantiene intatta una sostanziale aura di Masters di seconda fascia, dal montepremi comunque elevato (vicino ai due milioni e mezzo). Il match inaugurale è stato quello del gruppo Orchid, in cui Aryna Sabalenka ha battuto con un doppio 6-4 Ashleigh Barty: alla bielorussa, nel primo set, è bastato un ...

Tennis - classifica Wta : Halep ancora al comando. Giorgi 26ª : TORINO - La Tennista romena Simona Halep si conferma la numero uno del mondo. La nuova classifica Wta pubblicata oggi registra la sua 36ª settimana di regno consecutiva, la 52ª in carriera,. Fra le italiane, la migliore posizione è occupata dalla 26enne ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : il segno di Elina Svitolina su un’edizione strana - l’ultima prima del trasferimento a Shenzhen : Quella terminata ieri è stata, a suo modo, una delle edizioni delle WTA Finals con più spunti di riflessione degli ultimi anni, partendo da quanto successo in campo e finendo con fattori esterni al gioco, ma che non ne sono estranei, almeno per la questione riguardante il futuro del torneo. Sul campo, è successo che le prime quattro teste di serie sono tutte uscite al round robin. Da quando, nel 2003, è stato mutuato il format dell’omologo ...

Tennis - Ranking WTA (29 ottobre) : Simone Halep chiude al comando - Svitolina quarta. Camila Giorgi 26^ : Si è conclusa la stagione internazionale del grande Tennis femminile con la disputa delle WTA Finals vinte da Elina Svitolina che ha rivoluzionato anche il Ranking WTA aggiornato a lunedì 29 ottobre. L’ucraina è infatti balzata in quarta posizione (5350 punti) scavalcando così la giapponese Naomi Osaka che perde una posizione (quinta con 5115) mentre la ceca Petra Kvitova scivola di due piazze (settima, 4630). Al comando rimane la rumena ...

Tennis - Wta Finals : trionfa la Svitolina : La Tennista ucraina, numero 6 del mondo, nella finale odierna ha sconfitto la statunitense Sloane Stephens , 6 del ranking Wta, col punteggio di 3-6 6-2 6-2. Dal prossimo anno il Master conclusivo ...