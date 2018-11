Tennis | Atp Parigi Bercy | Djokovic supera Federer e va in finale contro Khachanov

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : tutti contro Stefanos Tsitsipas. La wild card azzurra proverà a stupire : La prossima settimana (6-10 Novembre) a Milano si terrà la seconda edizione delle Next Gen ATP Finals, la manifestazione che mette di fronte i sette migliori Under 21 della classifica mondiale e un giovane italiano, che riceverà una wild card al termine della fase del torneo di qualificazione. Questi sono i Tennisti già certi di partecipare alle Next Gen 2018: il greco Stefanos Tsitsipas, l’australiano Alex De Minaur, gli americani Frances ...

Tennis - Qualificazioni Next Gen ATP Finals Milano 2018 : Raul Brancaccio è l’unica testa di serie a salvarsi : Vanno in archivio i quarti di finale del tabellone cadetto delle Next Gen ATP Finals: disputati oggi i quattro match che dimezzano la truppa italiana al via della caccia per un posto nel tabellone principale, assieme ai Next Gen più forti del pianeta in questa stagione. L’unica testa di serie a salvarsi oggi è Raul Brancaccio, numero uno, che supera Riccardo Balzerani in quattro set, col punteggio di 4-3(8) 4-0 2-4 4-1. Dopo aver vinto il ...

Tennis - Fabio Fognini rinuncia a fare riserva alle ATP Finals : “Chiudo qui il mio 2018 - mi curerò” : Fabio Fognini non sarà presente alle ATP Finals per ricoprire il ruolo di seconda riserva. Il ligure, eliminato da Roger Federer agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, ha deciso di non volare nella capitale britannica e ha chiuso ufficialmente il suo 2018 agonistico in modo da potersi riposare e curarsi dagli infortuni passando del tempo con la sua famiglia. Il 31enne, che ha definito questa stagione buona anche se con diversi ...

Andria Dal 17 al 25 novembre la sesta edizione dell'Atp Tennis di Andria : A dimostrarlo è l'entry list ma anche anche le tante richieste di wild card da parte di tennisti che sono stati tra i primi 50 al mondo e che, a causa di infortuni, hanno perso classifica e con il ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : il greco Tsitsipas è il favorito. Tiafoe e De Minaur i principali rivali. I giovani azzurri sognano : Dal 6 al 10 Novembre a Milano si terrà la seconda edizione delle Next Gen ATP Finals. Una manifestazione che mette di fronte i sette migliori Under 21 della classifica mondiale e poi un giocatore italiano, che riceverà una wild card al termine della fase del torneo di qualificazione. Questi sono i sette partecipanti già certi: il greco Stefanos Tsitsipas, l’australiano Alex De Minaur, gli americani Frances Tiafoe e Taylor Fritz, lo ...

Tennis - ATP Finals 2018 : definito il quadro dei partecipanti. Dominic Thiem e Kei Nishikori gli ultimi due qualificati a Londra. C’è l’incognita Nadal : Il Masters 1000 di Parigi-Bercy, in corso di svolgimento sul cemento francese, era l’ultimo appuntamento funzionale alla qualificazione per le ATP World Tour Finals, in programma alla “O2 Arena” di Londra dall’11 al 18 novembre. Le Finals del Tennis maschile, riservate ai migliori otto giocatori del mondo secondo la Race to London, hanno ormai preso forma. Saranno infatti Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Alexander ...

Tennis - Fabio Fognini insegue le ATP Finals da riserva! Il sogno dell’azzurro - oggi la sfida a Federer : Fabio Fognini continua a inseguire le ATP Finals 2018, il Masters di fine anno che si disputerà alla O2 Arena di Londra tra un paio di settimane. Al momento il ligure è dodicesimo nella race ma l’argentino Juan Martin Del Potro è già certo di non gareggiare nella capitale britannica a causa di un infortunio e con buona probabilità non ci sarà nemmeno lo spagnolo Rafael Nadal che ieri ha dato forfait al Masters 1000 di Parigi-Bercy a causa ...

Tennis - Fabio Fognini possibile riserva alle ATP Finals? L’azzurro può volare al Masters di fine anno : Giornata ricchissima di stravolgimenti nel Tennis: Rafael Nadal ha deciso di non scendere in campo a Parigi-Bercy proprio come Fucsovics e Raonic, contestualmente Novak Djokovic si assicura il ritorno a numero 1 del mondo a partire da lunedì e Fabio Fognini incrocerà Roger Federer al terzo turno del prestigioso torneo francese. Rafael Nadal, out per infortunio dalla semifinale degli US Open, dovrebbe rinunciare anche alle ATP Finals che si ...

Tennis : Djokovic torna numero 1 dell'Atp : ... che rientrava nel circuito dopo oltre un mese e mezzo di stop, era fermo dalla semifinale degli Us Open, per un problema al ginocchio, da lunedì farà tornare numero uno al mondo il serbo: una ...

ATP Parigi Bercy – Esordio ok per Cilic : il Tennista croato super Kohlschreiber in 2 set : Marin Cilic supera senza problemi il primo turno dell’ATP di Parigi Bercy: Kohlschreiber si arrende al secondo set Basta 1 ora e 13 minuti a Marin Cilic per superare il primo turno dell’ATP di Parigi Bercy. Esordio positivo per il tennista croato, numero 7 del ranking ATP, che sul cemento del torneo francese supera il tedesco Philipp Kohlschreiber in due set, vinti con il punteggio di 6-3 / 6-4. L'articolo ATP Parigi Bercy – Esordio ...

Tennis - Juan Martin Del Potro salterà le ATP Finals 2018. Cilic sesto qualificato - in quattro per gli altri due posti : Juan Martin Del Potro non sarà alle ATP Finals di Londra, che partiranno il prossimo 11 novembre. La notizia è stata rilanciata da Sebastian Torok su La Nacion: dalle sue parole si svelano inoltre ulteriori dettagli sul recupero del giocatore argentino dalla frattura della rotula destra che lo sta tenendo lontano dai campi. La valutazione dietro al forfait di Del Potro sta nell’eccessivo rischio nel giocare quello che, per tanti, si chiama ...

Tennis - ATP Masters 1000 Parigi Bercy 2018 : i risultati di lunedì 29 ottobre. Gasquet batte Shapovalov - colpo di coda di Feliciano Lopez su De Minaur : La prima giornata dell’ultimo Masters 1000 dell’anno, quello che si disputa al Palais Omnisports de Paris-Bercy (oggi Accorhotels Arena), ha visto scendere in campo gli incontri con protagonisti i giocatori privi di testa di serie, dal momento che coloro che ce l’hanno entreranno in scena da domani. Karen Khachanov e Filip Krajinovic hanno aperto il programma nel palasport di Bercy, che per l’occasione funge da campo ...

Next Gen 2018 - i Tennisti qualificati. Tante star già affermate nel circuito Atp e nuove regole da sperimentare : Dal 6 al 10 Novembre a Milano tornano le Next Gen ATP Finals, il torneo che mette di fronte i migliori under 21 del circuito mondiale. Saranno otto i partecipanti: i primi sette si sono qualificati tramite una classifica cominciata ad inizio anno (Race to Milan), mentre l’ottavo è il tennista italiano che vincerà il torneo di qualificazione e riceverà una wild card dall’organizzazione. Un torneo che ha confermato la sua formula ...