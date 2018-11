Teatro alla Scala | biglietti per l’anteprima giovani di Attila esauriti in pochi minuti

ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 novembre 2018) Ragazzi in coda tutta la notte con i sacchi a pelo, i trolley e gli zaini: non è la fila per il nuovo iPhone né per la tournée di qualche popstar internazionale, ma per avere ideldi Milano. L’appuntamento è per il 4 dicembre, con, di Giuseppe Verdi. Prima della grande soirée del 7 dicembre, con il suo pubblico di politici e celebrità, ilPiermarini dedica una serata al suo pubblico più giovane con ia prezzo ridotto: 24 euro. “È molto bello che i primi in assoluto a vedere un’opera siano i ragazzi” dice Paolo Besana, capo ufficio stampa del. “È un grande rito collettivo, c’è un senso di comunità tra gli appassionati”. L’iniziativa delle anteprime per iè nata nel 2008, con Don Carlo, e da allora ha mantenuto un costante successo. “Laè uno ...