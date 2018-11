Tav : Toninelli - vera grande opera utile è manutenzione massiccia (2) : (AdnKronos) - L’Italia, aggiunge Toninelli, "non è affatto isolata e non muore se non si fa il Tav Torino-Lione. Morirebbe se dovessimo avere altre tragedie come quella di Genova. Anche agli imprenditori del Nord, quelli veri, quelli che non appartengono a ristretti ed elitari gruppi di pressione, d

Tav : Toninelli - vera grande opera utile è manutenzione massiccia : Roma, 3 nov. (AdnKronos) - "Le cronache di queste ore, di questi giorni dimostrano ancora una volta quello che diciamo da sempre: la vera grande opera di cui abbiamo bisogno è una manutenzione massiccia, un piano straordinario di intervento a difesa del territorio e delle infrastrutture esistenti. I

Torna Crozza-De Luca : “Prima di Toninelli gli italiani per andare da nord a sud si sposTavano con le catapulte…” : Nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove un esilarante Crozza nei panni di uno scatenato Vincenzo De Luca “Se possiamo andare avanti è solo grazie alla ciclabile Brennero-Palermo di Toninelli: prima gli italiani per andare da nord a Sud si avvalevano della catapulte”. “Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Torna Crozza-De Luca: “Prima di Toninelli gli italiani ...

Tav : Secchi (Ispi) - si farà - parole Toninelli senza senso (2) : (AdnKronos) - "Tav è l'unica speranza per Torino e per il Piemonte di guadagnare centralità, di non essere una periferia rispetto ai grandi centri del Nord, ma svolgere un proprio ruolo autonomo, proprio perché la logistica e i flussi di merci hanno una importanza crescente. Crescono più velocemente

Tav - Toninelli : riserva sciolta a Natale : 14.28 "Per Natale scioglieremo tutte le riserve sulla Tav". A indicare la data il ministro delle Infrastrutture Toninelli,dopo che 22 sindaci della Val di Susa e dell'area metropolitana assieme agli imprenditori dell'Api, hanno sottolineato l'importanza dell'opera. "Ci preoccupa che questa infrastruttura non si faccia",dice il presidente Api di Torino Corrado Alberto."Opera importante" per i 22 sindaci tra Val di Susa e area ...

Tav - Salvini : “Finirà come il Tap? Noi da sempre favorevoli”. Toninelli : “M5s contrario - ma aspettiamo costi-benefici” : “Finirà come con il Tap? Noi della Lega siamo sempre stati favorevoli alla realizzazione della Tav, ma nel contratto di governo c’è scritto che valutiamo l’analisi costi-benefici. E così faremo”. A dirlo, all’assemblea di Confitarma a Roma, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. “Il M5s è contrario all’opera, ma chi sta svolgendo la valutazione è indipendente dai partiti. Quando arriverà la ...

Tav - Conte : in arrivo analisi governo. Foietta : Toninelli straparla : Il tema é qual è la dimensione di futuro e quale l'impatto sull'economia reale» «Nel Paese - ha aggiunto - bisogna rimettere il lavoro al centro delle attenzioni. Non ci sembra, a partire da ieri con ...

Toninelli : stop Tav con accordo Parigi : 13.39 "Ci metteremo d'accordo con la Francia per non fare la Tav. Mi risulta che Macron l'abbia esclusa dalle priorità infrastrutturali proprio dopo aver valutato costi e benefici.E non ha stanziato risorse per finanziare il percorso della galleria a Lione". Così il ministro delle Infrastrutture Toninelli a Bruno Vespa per il suo nuovo libro. Il ministro contesta la tesi del Commissario per la Tav,Foiella,secondo cui il blocco dell'opera ...

