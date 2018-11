Tarda a prendere il figlio ​e la maestra la riprende | mamma le sputa in faccia

ilgiornale

(Di sabato 3 novembre 2018) Non era la prima volta che arrivava in ritardo asuo, all'uscita dalla scuola primaria. Ma questa volta, unadi Saronno è stata ripresa da un'insegnante. E lei, per tutta risposta, le hato in.La campanella era suonata da più di mezz'ora quando la donna si è presentata asuo. Ad aspettare il suo arrivo c'era una docente. Era "una situazione che si era già ripetuta in precedenza". Quindi, dopo un confronto con la dirigenza scolastica, "abbiamo ritenuto di dover affrontare il problema", ha dichiarato l'insegnante, secondo quanto riporta la Prealpina.Quando, quel pomeriggio, il personale scolastico non ha visto arrivare ladell'alunno ha cercato di contattarla, chiamandola al telefono senza risultati. Al suo arrivo, la docente che aspettava insieme aldella donna ha ritenuto opportuno rila donna, nel tentativo di ...