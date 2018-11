Sven Otten | «Ora ballo con Topolino»

vanityfair

(Di sabato 3 novembre 2018) Questa intervista è pubblicata sul numero 44 di Vanity Fair, in edicola fino al 7 novembre. Era il 18 novembre 1928 quando all’Universal’s Colony Theatre, un cinema di New York oggi diventato tempio dei musical di Broadway, venne per la prima volta proiettato un cortometraggio animato che aveva come protagonista un topo antropomorfo con i pantaloncini rossi, le scarpe gialle e i guanti bianchi. Ovviamente, tutti questi colori il pubblico li vide soltanto nella locandina, perché Steamboat Willie fu proiettato in bianco e nero. Fu il primo di tantissimi incontri tra il pubblico di tutto il mondo e. Quest’anno, con una mostra speciale a New York e doverosi festeggiamenti nei parchi a tema di tre continenti, la creatura più famosa di Walt Disney compie i suoi primi novant’anni. Disney era un innovatore radicale (il sonoro era stato inventato solo da un anno e quasi tutti i cartoon ...