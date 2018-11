Super caldo sull’Europa orientale | oltre i 20°C in Polonia | infranti numerosi record per

meteoweb.eu

(Di sabato 3 novembre 2018) Mentre l’Europa occidentale fa i conti con una depressione che crea maltempo nell’area mediterranea, le parti orientali del Vecchio Continente si ritrovano sotto un’estesa dorsale che sta facendo schizzare le temperature fino a valori ben al di sopra della norma. Se in Italia a causa dello Scirocco, che sta alimentando forte maltempo dall’inizio settimana, oggi ci ritroviamo con temperature che raggiungono i +26°C in Calabria e Campania, i +23°C in Toscana e Liguria, i +22°C diffusamente al Nord/Est, è lala “portabandiera” del. Ieri, 2 novembre, infatti, nello stato sono stati registratidiper il mese di novembre. Per esempio, Tarnow ha toccato i +22,1°C, che hanno battuto ilprecedente di +22°C che resisteva dall’1 novembre del 1926. A Kielce Sukow si sono registrati +, cheano il primato precedente di +19°C ...