Striscioni contro l' Hoffenheim | la curva del Borussia rischia squalifica

Torino - Cairo : “ho chiesto le scuse ad Andrea Agnelli per gli Striscioni contro Superga” : “Ho chiesto le scuse ad Andrea Agnelli per gli striscioni contro Superga. Lui ha detto di averle già fatte, sono convinto vadano reiterate in maniera chiara ed inequivocabile”. Lo dice presidente del Torino, Urbano Cairo, riferendosi al caso degli striscioni su Superga esposti dai tifosi della Juve. “E’ una bruttissima pagina, serve rispetto – aggiunge Cairo, a margine della presentazione del 102/o Giro ...

Bagnoli - ministro Lezzi accolta con Striscioni e cori contro commissariamento. Lei : “La responsabilità è mia” : “A Bagnoli decidiamo noi” e ancora “Se Bagnoli sarà commissariata ogni giorno sarà una barricata”. Questi i cori con cui circa 200 esponenti dei comitati di Bagnoli hanno accolto l’ingresso del ministro per il Sud Barbara Lezzi nella sala della X Municipalità di Napoli per l’assemblea pubblica su Bagnoli. Il ministro si è seduta al tavolo insieme all’assessore all’Urbanistica del Comune di Napoli Carmine Piscopo e il ...

De Laurentiis : «Gli Striscioni contro me? Guardatevi Report» : «Gli striscioni e gli insulti contro di me? Voi non sapete si cosa si tratta. Il giorno in cui lo scoprirete farete mea culpa», ha detto il presidente del Napoli L'articolo De Laurentiis: «Gli striscioni contro me? Guardatevi Report» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

‘Ndrangheta-Juventus - inchiesta Report : aggiornamenti shock - l”accordo’ sugli Striscioni contro Superga [VIDEO] : Questa sera su Report l’incredibile inchiesta sulla Juventus e le intercettazioni dell’antimafia che hanno portato alla scoperta dell’infiltrazione della ‘ndrangheta nella curva juventina. In basso un video di una intercettazione di febbraio 2014, qualche giorno prima del derby di Torino. Il security manager dei bianconeri Alessandro D’Angelo cerca di evitare lo sciopero degli ultras, e li aiuta a far entrare ...

Roma : spuntano Striscioni contro Raggi sul ponte della Magliana : Roma – ‘In fila da 4 mesi: vergogna’ e ‘4 mesi per 170 metri’. Sono gli striscioni (bianchi con scritta rossa), supportati dall’hashtag ‘Ostaggi della Raggi’, comparsi nella notte a Roma sul ponte della Magliana. Una protesta per i lavori che ne limitano la viabilita’, creando ingorghi nella zona. L'articolo Roma: spuntano striscioni contro Raggi sul ponte della Magliana proviene da ...

Striscioni dei collettivi contro il vicepremier : 'Salvini assassino - Bologna ti odia'. La replica : 'Figli di papà' : Uno striscione lungo diversi metri con la scritta in rosso 'Salvini, Bologna ti odia! No al razzismo', e un manifesto azzurro col volto del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al centro di un ...

