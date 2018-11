Steven Tyler è ministro di culto e celebra matrimoni per 200mila dollari

Blastingnews

(Di sabato 3 novembre 2018) Spesso le rockstar non sanno come ingannare il tempo e amano dedicarsi alle attivita' più bizzarre: è il caso del cantante degli Aerosmith,che è entrato nel grande business deionline per la chiesa Universal Life Church. Sono lontani i tempi in cui la rockstar infiammava i palchi di tutto il mondo, rischiando anche la vita. VIDEO Ora, oltre ad essere una delle voci rock più importanti,aggiunge un mestiere alla sua vita.diLa rockstar ha infatti annunciato in un'intervista a Tmz di essersi aggiudicato per 80la possibilita' dire le nozze per questa chiesa online: e nell'intervista afferma Ora sono unordinato, e fa vedere alla telecamera la tessera ufficiale. Ho appena sposato mio figlio.dice che per diventarediè stato semplicissimo: Sono andato online, ho pagato 80e ...