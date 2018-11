Starbucks raddoppia Presto apertura in Garibaldi

ilgiornale

(Di sabato 3 novembre 2018) Dopo il successo del punto vendita di piazza Cordusio, il primo in Italia aperto all'inizio di settembre con una mega festa,in città. Sta infatti per aprire la nuova sede di corso(nella foto, la vetrina in preparazione).In questi giorni sono apparsi i cartelli di "Prossima" all'angolo tra corsoe piazza XXV Aprile. La caffetteria prenderà il posto della catena DMail, rilevata nel 2016 da Percassi: il gruppo ha anche l'esclusiva per il marchio della Sirena di Seattle in Italia e ha seguito lo sbarco del celebre marchio nel nostro Paese. Il negozio di corsosarà diverso dalla "Reserve Roastery" di Cordusio. Sarà infatti una tradizionale caffetteria in stile statunitense e sarà molto più piccola rispetto ai 2.400 metri quadrati della sede ricavata nell'ex palazzo delle Poste a due passi dal Duomo.Un ritrovo meno sfarzoso, ma ...