SSC Bari | Brienza e compagni in partenza per Acireale | tifosi si accontentano dei selfie

Calcio - tutte le partite SSC Bari (Serie D) in diretta esclusiva su DAZN : DAZN e S.S.C. Bari hanno annunciato oggi un accordo che garantisce alla piattaforma di streaming sportiva live e on demand del gruppo Perform la trasmissione in esclusiva di tutte le partite del club pugliese, impegnato nel girone I di Serie D, nel corso della stagione 2018/19. A partire da domenica 23 settembre alle 15:00, quando la squadra biancorossa ospiterà allo Stadio San Nicola la Sancataldese, i tifosi dei galletti ...

Su DAZN in esclusiva le partite della nuova SSC Bari : La piattaforma di streaming live e on demand diventa anche sponsor back jersey della società pugliese per la stagione 2018-2019 L'articolo Su DAZN in esclusiva le partite della nuova SSC Bari è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.