Spotify per Apple Watch | disponibile la prima beta

Spotify si aggiorna per Xbox One con il supporto ai comandi vocali di Cortana : L’app ufficiale di Spotify sviluppata per le console Xbox One ha ricevuto un nuovo aggiornamento che risulta in roll-out proprio in questi istanti sul Microsoft Store. Changelog Aggiunto il supporto ai comandi vocali di Cortana. UI rinnovata con pulsanti più grandi e nuovi colori. Migliorata sensibilmente l’integrazione con il menu guida consentendo la visualizzazione delle playlist. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al ...

Il giradischi connesso per ascoltare iMusic e Spotify : La musica a 33 giri non è mai scomparsa, e nemmeno quella a 45 giri. È appena nata anche una rivista che si occupa solo di vinile. Certo, i supporti della musica si sono aggiornati: alcuni sono diventati liquidi, altri hanno avuto un importante upgrade. È il caso del giradischi Juke Box S2 prodotto dall’azienda austriaca Pro-Ject. La sua particolarità. Prima di descrivere tutte le qualità che ti aspetti da un giradischi old-school (quelle ...

Spotify - annunciate tante novità per gli utenti con abbonamento Premium : Solo qualche ora fa avevamo trattato di Spotify, che aveva rilasciato la sua app anche per sistema operativo Wear OS, e siamo di nuovo qui a parlare del più famoso servizio di streaming musicale. Infatti leggi di più...

Da oggi 18 ottobre tante novità da Spotify Premium : per iPhone e Android : novità in vista per gli abbonati a Spotify Premium, che potranno presto beneficiare di nuovi vantaggi. Si parte da una navigazione sempre più facilitata, pensate per aiutare gli utenti ad individuare in pochi secondi quanto stavano cercando. Un'altra opzione che verrà introdotta è quella relativa alla ricerca personalizzata, in modo tale da indirizzare gli abbonati verso quello di cui è in cerca, oppure da invogliarlo a sperimentare nuovi ...

L’app standalone di Spotify per Wear OS è ufficiale : Spotify ha annunciato ufficialmente l'arrivo della propria applicazione standalone dedicata agli smartwatch con sistema operativo Wear OS di Google. L'articolo L’app standalone di Spotify per Wear OS è ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Now TV - Spotify - Netflix - DAZN Scontati Per Sempre : Ecco Come : Come avere Now TV, Spotify, Netflix, DAZN in sconto ogni mese. Risparmiare condividendo account Now TV, Spotify, Netflix, DAZN online (e tanti altri ancora) Together Price: condividi l’abbonamento per risparmiare su Netflix, Spotify, DAZN, Now Tv e tanti altri C’è un semplice trucco per tagliare i costi di Netflix, Spotify, DAZN e altri abbonamenti online: si chiama […]

Un contest per un concerto privato con Irama - come partecipare con Spotify : Irama tornerà il 19 ottobre dopo la vittoria ad Amici e un anno pieno di impegni e successi. Il suo nuovo album si intitola Giovani ed è un modo, come lui stesso ha rivelato sul suo profilo instagram, per tirare fuori i diversi stili musicali spaziando tra i generi pur mantenendo la propria identità. Tutto pronto anche per la prima parte dell’instore tour che seguirà l’uscita del nuovo lavoro, a partire da Roma il 19 ottobre, proprio il giorno ...

Tutti odiano Spotify ma nessuno sa perché : Il risultato è che chi si affida molto alle playlist o agli artisti consigliatii rischia di vivere in un mondo fatto di trapper del momento, pezzi chill per concentrarsi e spensierato pop italiano da ...

Spotify arriva per gli smartwatch Garmin : Garmin, l’azienda statunitense produttrice di dispositivi elettronici, ha ottenuto parecchio successo con i suoi smartwatch affascinanti e dalle caratteristiche tecniche ottime.Fin da subito, gli orologi smart di Garmin sono entrati nella lista di gradimento degli utenti sopratutto grazie alle performance dell’hardware associato al sistema operativo, nonostante qualche mancanza di compatibilità di alcune applicazioni come per esempio ...

Come funziona Perlego - lo Spotify dei libri universitari : Si chiama Perlego e, esattamente Come Spotify, si tratta di un’app destinata a cambiare per sempre il mercato del quale si occupa. Il mercato in questione è quello dei testi universitari, un mercato pieno di falle per tutte le parti in causa, a partire, naturalmente dagli studenti. Il capitale annuale da spendere in libri di testo è non solo altissimo ma in costante aumento (secondo lo "Us Census Bureau", dal 1972 ...

“Love Yourself : Answer” dei BTS è il primo disco k-pop a superare il miliardo di stream su Spotify : WOW! The post “Love Yourself: Answer” dei BTS è il primo disco k-pop a superare il miliardo di stream su Spotify appeared first on News Mtv Italia.

Spotify Family : presto controlli GPS per verificare l’account : Ad alcuni utenti iscritti al piano Family di Spotify sta arrivando una mail in cui vengono richiesti indirizzo e geolocalizzazione per continuare ad usufruire del servizio. Dopo l’ondata di ban per gli utilizzatori di app ...