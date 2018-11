Spettacolo in Premier | pari tra Arsenal-Liverpool | lacrime Leicester | vittoria Tottenham

calcioweb.eu

(Di domenica 4 novembre 2018) RISULTATI- In Inghilterra si è giocato l'undicesimo turno di campionato giornata e i fari erano puntati sulla partita tra. E' finita 1-1, con tante occasioni ma nessun gol nel primo tempo e le reti di Milner e di Lacazette nel finale. Ora ilè in testa con 27 punti, ma domani il City, che è a 26 e ospita il Southampton, potrebbe effettuare il sorpasso. Il Chelsea potrebbe invece raggiungere i Reds se batterà il Crystal Palace. A Cardiff primadeldopo la scomparsa, nell'incidente con l'elicottero, del patron Vichai Srivaddhanaprabha. Il Manchester United vince per 2-1 a Bournemouth. Gol decisivo di Rashford al 92′. Ilvince 3-2 contro il Wolves nel posticipo serale.