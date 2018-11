“Sono gay” L’attore di Grey’s Anatomy fa coming out su Instagram

caffeinamagazine

(Di sabato 3 novembre 2018)out a mezzoha approfittato della messa in onda di un episodio didavvero speciale per rivelare ai suoi fan di essere omosessuale. La puntata del medical in questione, andata in onda negli Stati Uniti, è quella in cui il suo personaggio, il dottor Levi Schmitt della nota clinica di Seattle, bacia il dottor Nico Kim (interpretato da Alex Landi), dopo giorni di corteggiamento. Così, subito dopo il finale di puntata, Jake Borelli ha raccontato sul social le sue emozioni. “Da ragazzo gay, l’episodio di stasera è stato così speciale per me!”, ha scritto Borelli, 27 anni, su, dove ha poi spiegato come da attore ha sempre desiderato interpretare una storia del genere. Quella cioè di un giovane ragazzo gay che si ritrova a fare i conti con la propria sessualità. Il suoout, ha aggiunto nel post in cui si mostra felice e ...