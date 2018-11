Sondaggio sulle primarie Pd Zingaretti in testa | ma Minniti gli toglie la maggioranza

huffingtonpost

(Di sabato 3 novembre 2018) Alla chiusura delle urne delleil PD sarà ancora senza Segretario. È quanto emerge dalpubblicato oggi da Bidimedia, a pochi giorni dall'indizione delle consultazioni per la scelta del nuovo segretario, che ricadrà probabilmente su uno trae Richetti.Il governatore del Lazio, primo a candidarsi, si ferma al 44%, non riuscendo quindi ad ottenere l'elezione a Segretario tramite le urne. Il Presidente della Regione Lazio, infatti, soffre la candidatura dell'ex Ministro dell'Interno Marco, che pur senza aver confermato la sua corsa, gode già del 29% dei consensi. In terza posizione si trova Matteo Richetti. L'ex portavoce della Segreteria di Matteo Renzi non supera il 14% dei voti. Molto distaccati gli altri tre sfidanti. Francesco Boccia, esponente della corrente di Michele Emiliano, non riuscirebbe a confermare i ...