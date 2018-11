Soldi alle regioni | un valdostano costa allo Stato il triplo di un lombardo

Manovra - niente taglio alle pensioni d'oro. Saltano anche i Soldi per le buche di Roma : Il tanto agognato taglio alle pensioni d'oro - cavallo di battaglia dei 5 Stelle - nella Manovra non c'è. Fonti di governo spiegano a Huffpost che sarà probabilmente un emendamento durante l'iter parlamentare a risolvere la questione. Ragionamento politico a parte, il dato di oggi è che il taglio è saltato. Tra i motivi del rinvio, secondo quanto riferiscono le stesse fonti, ci sono ancora i rischi di ...

Decreto Sicurezza - Salvini pronto a far uscire Soldi alle società di calcio : Decreto Sicurezza Salvini pronto a chiedere soldi alle società di calcio per la Sicurezza pubblica Messaggio di Matteo Salvini alle società di calcio. Commentando il Decreto Sicurezza attraverso una diretta su Facebook, il vicepremier e ministro dell’Interno ha annunciato una sua proposta: “Ogni domenica migliaia di unità delle forze dell’ordine sono impegnate a gestire l’ordine pubblico e chi paga? Noi. Chiederemo alle società di ...

Lega-M5S : scontro sulle cifre del deficit Più Soldi al reddito o alle pensioni? Ora dopo ora - tutte le diverse versioni : I due partiti di maggioranza si contraddicono sulla spartizione della «torta» da 16 miliardi frutto dello sforamento del deficit: quanti vanno alle pensioni e quanti al reddito di cittadinanza?

Soldi dalle case farmaceutiche : arrestato a Parma il professor Aversa - luminare dell’ematologia : Se non passavano da loro, tramite pagamento, alcuni farmaci, anche salvavita, non arrivavano proprio ai pazienti. L'operazione "Conquibus" ha portato all'arresto di due persone, tra cui un luminare dell'ematologia, a nove misure interdittive e complessivamente a 36 indagati. Congressi scientifici organizzati per promuovere determinate medicine e concorsi truccati.Continua a leggere

Soldi dalle case farmaceutiche : in manette luminare ematologia : Se non passavano da loro, tramite ovviamente un lauto pagamento, certi farmaci, magari salvavita, non arrivavano proprio ai pazienti. «Più che le modalità a noi interessa il...

Ponti e Gallerie - le Province mappano le urgenze : “Su 2mila opere necessari interventi immediati. Ma non abbiamo Soldi” : Ci sono 1.918 Ponti, viadotti e Gallerie gestiti da 76 Province italiane che necessitano di interventi urgenti in quanto già soggetti a limitazione del traffico o della portata, se non chiusi. E servono “almeno 730 milioni” per rimetterli a nuovo, cioè l’intero ammontare degli investimenti a disposizione lo scorso anno degli enti intermediari cancellati, sulla carta, dalla legge Delrio ma che continuano a gestire anche 5.200 ...

La Lega ai grillini : “no Soldi alle persone per stare sul divano di casa” : Frizioni nel governo sulle misure assistenziali. “Se l’idea alla base del reddito di cittadinanza è quella di dare soldi alle

Valle d’Aosta - Soldi nella scrivania : archiviata l’indagine per calunnia sull’ex presidente Marquis : nella sua scrivania aveva trovato venticinquemila euro in contanti. Per questo motivo era finito indagato per concorso in calunnia e si era quindi dimesso da presidente della Regione Val d’Aosta. Ora l’inchiesta a carico di Pierluigi Marquis è stata archiviata. Nell’ipotesi inizialmente formulata dalla procura di Aosta il denaro sarebbe stato messo nell’ufficio dopo l’insediamento dello stesso Marquis e avrebbe potuto essere ...

[Il retroscena] Il centrodestra andrà diviso alle Europee. E Bannon raccoglie Soldi. Ma se fallisce la Brexit cambia tutto : "Giorgia e Matteo" ha detto sabato ospite di Atreju "siete i nuovi fratelli Gracchi, la rivoluzione è nelle vostre mani, il mondo vi guarda" li ha incalzati. Silvio Berlusconi e Forza Italia ...

"I Soldi tirano fuori il peggio dalle persone. Quello che hanno fatto al senzatetto è spregevole" : i donatori si ribellano : Donare per una causa e poi scoprire che quei soldi sono andati a persone che non li meritavano: è quanto è accaduto a decine di donatori che si sono fatti avanti per migliorare la vita del senzatetto Johnny Bobbitt, il quale è stato poi derubato dalla stessa coppia che aveva avviato la raccolta fondi su GoFundMe. "Sembra proprio che lo abbiano raggirato. È spregevole", commenta una benefattrice, Janine McClenny, a ...

Riparte la NFL : una macchina di Soldi - tra ricavi e stipendi alle stelle : L’attesa è quasi finita: stanotte prenderà inizio la regular season che porterà al 53° Super Bowl, con la sfida tra Eagles e Falcons. L'articolo Riparte la NFL: una macchina di soldi, tra ricavi e stipendi alle stelle è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Verona - fermata la gang delle rapine in villa. Il modus operandi : botte e minacce alle vittime per farsi dare Soldi e preziosi : Sfondavano la porta d’ingresso, picchiavano i padroni di casa, quasi sempre anziani. botte e minacce per farsi dire dove fossero la cassaforte, i soldi o altri oggetti di valore. Il modus operandi era sempre lo stesso, ma quello di due notti fa potrebbe essere stato l’ultimo colpo della banda che è ritenuta responsabile di almeno 30 rapine in villa tra le province di Mantova, Verona e Rovigo. I banditi – quattro marocchini dai ...