Snowboard | Coppa del Mondo 2019 | Alberto Maffei vola in finale nel Big Air a Modena

Snowboard - Coppa del Mondo Modena-Skipass 2018 : Margherita Meneghetti costretta al forfait per un infortunio in allenamento : Margherita Meneghetti non potrà partecipare domani alla gara di Big Air di Modena-Skipass per la Coppa del Mondo di Snowboard. La giovane azzurra è stata costretta a dare forfait per questa tappa a causa di infortunio subito durante l’allentamento di giovedì. La trentina in seguito ad una caduta ha subito un trauma contusivo-distorsivo del rachide cervicale, come evidenziato dagli accertamenti effettuati in ospedale. Meneghetti dovrà quindi ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2019 : seconda gara stagionale a Modena Fiere per il big air - attenzione a Maffei : Riparte la Coppa del Mondo di Snowboard, sempre per quanto riguarda la specialità del Big Air, dopo la tappa di apertura che c’è stata nel mese di settembre in Nuova Zelanda, a Cardrona. Si ricomincia in grande stile dall’Italia: ci si sposta da Milano a Modena Fiere, nel week-end in scena le prove sia per quanto riguarda il maschile che il femminile (in contemporanea sarà in scena anche lo sci freestyle). Sabato al mattino le ...

Snowboard - un mese all’inizio della stagione di Coppa Europa : il programma dei raduni azzurri : Parallelo e Snowboardcross, in programma i raduni in vista della stagione di Coppa Europa A poco meno di un mese dall’inizio della stagione di Coppa Europa di Snowboard, il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato gli atleti del gruppo di parallelo per il raduno che si terrà in Val Senales, da domenica 4 novembre a mercoledì 7, e quelli del gruppo di Snowboardcross a Cervinia, da lunedì 5 a giovedì 8. Marc Hofer è l’unico ...

Snowboard - allenamento al Passo dello Stelvio per gli azzurri di Coppa del Mondo di parallelo e cross : Al Passo dello Stelvio ci sono Snowboardcross e parallelo di Coppa del Mondo allenamento al Passo dello Stelvio per la squadra di Coppa del Mondo di parallelo, impegnata da martedì 9 a venerdì 12 ottobre con Aaron March, Edwin Coratti, Roland Fischnaller, Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Daniele Bagozza, Gabriel Messner, Giulia Gaspari e Nadya Ochner con il tecnico Hannes Mutschlechner. Insieme a loro i ragazzi di Coppa Europa e gli ...

Snowboardcross - Michela Moioli si è operata per una cisti : intervento riuscito - recupero in vista della Coppa del Mondo : Oggi Michela Moioli si è sottoposta a un intervento chirurgico visto che da un po’ di tempo soffriva a causa di una cisti parameniscale e per il distacco di un piccolo frammento del menisco del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita presso la clinica La Madonnina di Milano dai dottori Herbert Schoenhouber, Andrea Panzeri e Gabriele Thiebat, è perfettamente riuscita. La Campionessa Olimpica di Snowboardcross verrà dimessa nelle ...

Snowboardcross - gli azzurri di Coppa del Mondo al lavoro sul Passo dello Stelvio : Il gruppo di Snowboardcross di Coppa del Mondo al Passo dello Stelvio Il gruppo di Coppa del Mondo di Snowboardcross si allena questa settimana al Passo dello Stelvio. IL direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato da martedì 2 fino a venerdì 5 ottobre Omar Visintin, Michele Godino, Lorenzo Sommavilla, Matteo Menconi, Fabio Cordi, Tommaso Leoni, Emanuel Perathoner, Michela Moioli, Raffaella Brutto, Sofia Belingheri e Francesca Gallina, ...

Snowboard - il gruppo di Coppa del Mondo di slopestyle pronto per due raduni sul Passo dello Stelvio : Gli specialisti dello slopestyle tutti insieme al Passo dello Stelvio in due differenti periodi Il gruppo di Coppa del Mondo di slopestyle composto da Silvia Bertagna, Igor Lastei e Ralph Welponer si ritrova sulle nevi del Passo dello Stelvio da venerdì 28 settembre a mercoledì 3 ottobre e successivamente da venerdì 5 a venerdì 12 ottobre, seguiti dall’allenatore respnsabile Valentino Mori e dai tecnici Leonardo Pegorari e Marco ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2019 : Iwabuchi e Corning si aggiudicano il Big Air a Cardrona. 12mo Maffei : Si è svolta nella notte italiana la prima gara per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard 2019. A Cardrona, in terra neozelandese, è andato in scena lo spettacolare Big Air di inizio stagione. Tra gli uomini ad imporsi è stato il 19enne statunitense Chris Corning. Settimo podio e quinto successo nel massimo circuito internazionale per il classe 1999, che su queste nevi si era già imposto lo scorso anno nello Slopestyle. Riparte da dove ...

Snowboard - Coppa del Mondo Big Air 2018-2019 : Alberto Maffei sfiora l’ingresso in finale a Cardrona : Nella notte italiana sono andate in scena le qualificazioni maschili e femminili del big air valido per la tappa di Coppa del Mondo di Snowboard di Cardrona: in Nuova Zelanda nessun italiano è riuscito ad entrare in finale. Alberto Maffei, il migliore degli azzurri in gara, ha chiuso 12°. Più indietro tutti gli altri. Nelle qualificazioni maschili la prima batteria è stata vinta dallo statunitense Kyle Mack, con lo score di 90.60, mentre il ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2018-2019 : a Cardrona nel big air Alberto Maffei sfiora l’ingresso in finale : Nella notte italiana sono andate in scena le qualificazioni maschili e femminili del big air valido per la tappa di Coppa del Mondo di Snowboard di Cardrona: in Nuova Zelanda nessun italiano è riuscito ad entrare in finale. Alberto Maffei, il migliore degli azzurri in gara, ha chiuso 12°. Più indietro tutti gli altri. Nelle qualificazioni maschili la prima batteria è stata vinta dallo statunitense Kyle Mack, con lo score di 90.60, mentre il ...