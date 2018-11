Skateboard | Mondiali Skateboarding Park 2018 | vince il brasiliano Barros | trentesimo

Skateboard - Mondiali 2018 : qualifiche maschili - 26 pass per le semifinali. Eliminati gli italiani : A Nanning (Cina) si sono disputate le qualifiche maschili dei Mondiali 2018 di Skateboard (specialità park), disciplina che esordirà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Al Fish-mouth Wetlands park erano impegnati ben 68 atleti da 23 Paesi differenti che si sono dati battaglia per conquistare i 26 posti che qualificavano alle semifinali a cui sono già ammessi i primi quattro delle Finali delle Vans Series. Purtroppo non c’è stata gloria per ...