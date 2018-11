Simona Ventura Parla dei Tradimenti di Stefano Bettarini!

Verissimo - Simona Ventura : ‘Sapevo dei tradimenti di Stefano Bettarini - sono in pausa con Gerò’ : “Temptation Island ha cambiato un po’ anche me. Con Gerò non vivo un momento di riflessione, ma ho bisogno di attimo per fermarmi a pensare”. Queste le parole di Simona Ventura ospite a Verissimo, parlando della crisi che sta vivendo, dopo oltre otto anni d’amore, con Gerò Cattaneo. Reduce dal successo di Tempation island su Canale 5, in cui alcune coppie hanno messo alla prova il loro amore, anche la conduttrice del reality ha messo in ...

Verissimo Simona Ventura conferma la crisi con Gerò Carraro : Ospite a “Verissimo” Simona Ventura torna per un’intervista a cuore aperto con Silvia Toffanin. «Temptation Island ha cambiato un po’ anche me. Con Gerò non vivo un momento di riflessione, ma ho bisogno di un attimo per fermarmi a pensare», con queste parole a Ventura ospite di Silvia Toffanin, parla della crisi che sta vivendo, dopo oltre otto anni d’amore, con Gerò Carraro. Reduce dal successo di “Temptation island Vip 2018”, in cui ...

Simona Ventura : "Sapevo che Bettarini mi tradiva - ma stavo zitta" : Reduce dal grande successo di Temptation Island Vip, Simona Ventura si racconta a cuore aperto a Verissimo."Temptation Island ha cambiato un po' anche me - spiega a Silvia Toffanin -. Con Gerò non vivo un momento di riflessione, ma ho bisogno di un attimo per fermarmi a pensare". Simona Ventura, infatti, dopo 8 anni di amore con Gerò Carraro ha deciso di staccare la spina per dedicarsi soltanto a se stessa.L'ndiscrezione era arrivata proprio ...

Simona Ventura e il passato con Bettarini : «Sapevo dei tradimenti ma stavo zitta» : Simona VenturaSimona Ventura in 20 lookSimona Ventura tra presente e passato. La conduttrice, reduce dal successo del nuovo Temptation Island Vip, ha fatto pace col secondo (e cioè con l’ex marito Stefano Bettarini) mentre il suo attuale status sentimentale è un po’ incerto. A Verissimo la 53enne ha confermato di stare vivendo un momento di crisi con Gerò Carraro, dopo otto anni d’amore. «Io lo amo», ha rivelato nella puntata ...

Simona Ventura a Verissimo : “Anni difficili con i miei figli”. La terribile confessione : Simona Ventura sembra vivere nuovamente il dramma di tanti anni fa: con Gerò Carraro le cose non vanno bene e la storia rischia di chiudersi così come già successo, in passato, con Stefano Bettarini. E adesso, a confessarsi a cuore aperto, è proprio SuperSimo ospite nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, in occasione della puntata che andrà in onda sabato 3 novembre 2018. E proprio nel salotto Mediaset rivive anche quegli anni al fianco di ...

Simona Ventura : 'Gerò? Lo amo - ma ho bisogno di una pausa per ritrovare l'intesa' : Simona Ventura torna a Verissimo per un'intervista a cuore aperto con il pubblico del sabato pomeriggio di canale 5. '

Verissimo – Amori ed ex amori - Simona Ventura parla della sua vita privata : “in crisi con Gerò - Bettarini? Tanti tradimenti tra noi” : Simona Ventura parla della pausa di riflessione con il suo compagno e dell’esperienza di Temptation Island a Verissimo “‘Temptation Island’ ha cambiato un po’ anche me. Con Gerò non vivo un momento di riflessione, ma ho bisogno di attimo per fermarmi a pensare”. Così Simona Ventura a “Verissimo”, nella puntata che andrà in onda il 3 novembre, racconterà della sua vita privata a Silvia Toffanin. “Io lo amo, però ho ...

Verissimo - Simona Ventura conferma la crisi con Gerò : «Lo amo ma ho bisogno di una pausa» : Simona Ventura torna a Verissimo per un'intervista a cuore aperto con il pubblico del sabato pomeriggio di canale 5. «?Temptation Island ha cambiato un po? anche me. Con Gerò...

Simona Ventura zittisce tutti - il post in difesa del figlio Niccolò : 'Niente droghe - solo oppioidi per calmare i dolori' : Simona Ventura , la celebre conduttrice televisiva che è ritornata al successo con la prima edizione del dating show di Canale 5 'Temptation Island Vip', è tornata alla ribalta della cronaca per un messaggio pubblicato nei giorni scorsi sui suoi profili nei principali social network di condivisione, dove ha chiarito per completezza d'informazione una notizia trapelata nei giorni ...

Simona Ventura : "Temptation Island vip mi ha cambiato. Gerò? Vorrei essere un po' 'fidanzatina'" : “‘Temptation Island’ ha cambiato un po’ anche me. Con Gerò non vivo un momento di riflessione, ma ho bisogno di attimo per fermarmi a pensare”.prosegui la letturaSimona Ventura: "Temptation Island vip mi ha cambiato. Gerò? Vorrei essere un po' 'fidanzatina'" pubblicato su Gossipblog.it 02 novembre 2018 16:39.

Simona Ventura : "Sapevo dei tradimenti di Bettarini ma stavo zitta. I miei figli mi accusavano - non capivano" : Simona Ventura si confessa a Verissimo. Intervistata da Silvia Toffanin parla a cuore aperto del suo futuro e dell'amore, oggi con Gerò Cattaneo ieri con Stefano Bettarini. Con l'ex calciatore è stata una storia da riviste e rotocalchi. Sempre sulle prime pagine dei giornali scandalistici. Ai microfoni della trasmissione di Canale 5 dice: "Sapevo dei tradimenti (di Bettarini ndr) ma stavo zitta. Quando non vuoi vedere non vedi. Il ...

Simona Ventura a Verissimo conferma la crisi con Gerò Carraro : Verissimo: Simona Ventura parla del suo momento difficile con Gerò Carraro Verissimo tornerà domani pomeriggio con una nuova puntata su Canale 5. Una puntata, che in base alle anticipazioni circolate on line in queste ultime ore, sarà piena di ospiti di primo piano. Tra questi, oltre Alena Seredova, ci sarà anche la popolare conduttrice della prima edizione di Temptation Island Vip imona Ventura. Ovviamente la trasmissione è già stata registrata ...

Simona Ventura a Verissimo : la pausa con Gerò e i tradimenti di Bettarini : Intervista Simona Ventura a Verissimo: cosa ha detto sul compagno Gerò Carraro e sull’ex marito Stefano Bettarini Simona Ventura è tornata a Verissimo per parlare della sua vita privata. Nella puntata in onda sabato 3 novembre 2018 la conduttrice racconta cosa è successo con il compagno Gerò Carraro dopo la fine di Temptation Island Vip. […] L'articolo Simona Ventura a Verissimo: la pausa con Gerò e i tradimenti di Bettarini proviene ...

Verissimo - Simona Ventura : ‘Sapevo dei tradimenti di Stefano. Amo Gerò ma siamo in pausa’ : “Temptation Island ha cambiato un po’ anche me. Con Gerò non vivo un momento di riflessione, ma ho bisogno di attimo per fermarmi a pensare”. Queste le parole di Simona Ventura ospite a Verissimo, parlando della crisi che sta vivendo, dopo oltre otto anni d’amore, con Gerò Cattaneo. Reduce dal successo di Tempation island su Canale 5, in cui alcune coppie hanno messo alla prova il loro amore, anche la conduttrice del reality ha messo in ...