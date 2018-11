Silvio Berlusconi | il piano per disinnescare Matteo Salvini | ' Fanno tutto loro' | ha in

Portofino - Pier Silvio Berlusconi e famiglia ancora in Liguria : intervengono i genitori di Silvia Toffanin : Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin ancora bloccati a Portofino causa maltempo. Sembra un vero e proprio incubo quello che in queste ore sta vivendo la famiglia del direttore Mediaset: il figlio del Cavaliere, insieme alla compagna e i figli, si trova bloccato in terra ligure a causa del devastante maltempo di lunedì che ha causato anche la distruzione dello yacht di Pier Silvio. La coppia è rimasta all’interno del castello Bonomi-Bolchini ...

Yacht danneggiato e Pier Silvio isolato con la famiglia : il maltempo affligge i Berlusconi : Il maltempo in Liguria causa ingenti danni: danneggiato lo Yacht della famiglia Berlusconi ed isolato il castello Bonomi-Bolchini, residenza di Pier Silvio e Silvia Toffanin Il maltempo a Rapallo ha causato danni ingenti soprattutto al porto ed alle strade. Nel distretto portuale della cittadina ligure è stata una vera e propria ‘strage’ di Yacht, tra i quali compare anche quello della famiglia Berlusconi. I guai susseguenti ...

Maltempo Liguria : Portofino isolata - Pier Silvio Berlusconi partito a bordo di un gommone : Portofino, località ligure, è ancora isolata dopo la forte mareggiata che nella notte di lunedì ha bloccato l’unica strada di accesso: tra le persone isolate anche Pier Silvio Berlusconi e i suoi familiari, che hanno lasciato il paesino a bordo di un gommone approdando poi a Santa Margherita Ligure. In tutta la Liguria centrale è in vigore l’allerta arancione. L'articolo Maltempo Liguria: Portofino isolata, Pier Silvio Berlusconi ...

