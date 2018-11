Si ribalta dopo lo schianto | in prognosi riservata una leccese

Imbarcazione si ribalta al largo - pescatore 35enne recuperato dopo 40 ore in acqua : Teramo - Un marittimo 35enne di Martinsicuro (Teramo), uscito in barca al largo di Martinsicuro, è stato recuperato dopo che era rimasto in acqua per oltre 40 ore L'uomo è stato recuperato in buone condizioni dalla Guardia Costiera di Pescara Giovanni Amodio, il pescatore era caduto in mare ed era stato dato per disperso dopo l'allarme lanciato dai familiari che non l'avevano visto rientrare. L'Imbarcazione era ...

Barca ribaltata : 35enne salvo dopo 40 ore in mare : E’ rimasto in acqua per circa 40 ore, prima di essere trovato e recuperato, Giovanni Amodio, pescatore 35enne di Martinsicuro (Teramo), vittima di un incidente con la sua Barca e disperso da ieri. Ora e’ in ospedale, dove sono in corso tutti gli accertamenti, ma le condizioni del giovane tutto sommato sembrano buone. L’incidente e’ avvenuto venerdi’, attorno a mezzanotte: le reti si sono impigliate nell’elica ...

Ambulanza con ferito in emergenza a bordo si ribalta dopo scontro : Un'Ambulanza 118 è rimasta coinvolta in un incidente oggi, sabato 29 settembre, alle ore 17,45 circa sulla statale 26. dopo aver impattato con un'altra auto, il mezzo di soccorso si è ribaltato, nel ...

Clamoroso Serie A - il referto arbitrale che può ribaltare tutto : chiesto il blocco del campionato - dopo il turno infrasettimanale può succedere di tutto : E’ un caos con pochi precedenti quello che sta vivendo il calcio italiano, dalla Serie A fino ad arrivare alla Serie C, le ultime settimane sono state caldissime tra sentenze, ricorsi e nuovi processi. Una situazione che ha fatto molto discutere è stata quella riferita alla scorsa stagione e che riguarda la partita Frosinone-Palermo, match dei playoff che ha portato alla promozione della squadra di Longo. Proteste furiose da parte ...

GR : Poschiavo - auto si ribalta più volte dopo sorpasso : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Guanzate : 3 giovani morti nel comasco dopo incidente/ Ultime notizie - Fiat 500 si ribalta per l’alta velocità : Guanzate, incidente mortale: 3 giovani ragazzi deceduti. Ultime notizie, auto esce di strada poi si ribalta, forse l'alta velocità la causa che ha causato la tragedia(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 11:55:00 GMT)