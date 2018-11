Si parte e si torna insieme!

è tornato il maltempo quattro morti al Nord. Piove su gran parte dell Italia : È ancora emergenza maltempo in tutta Italia, con nuovi peggioramenti specialmente nel Veneto e nelle regioni centrali tirreniche, e di nuovo causa vittime nel nostro Paese, dopo i 13 morti dei giorni ...

è tornato il maltempo albero su auto - 2 morti in Val d Aosta. Piove su gran parte d Italia : È ancora emergenza maltempo in tutta Italia, con nuovi peggioramenti specialmente nel Veneto e nelle regioni centrali tirreniche, e di nuovo il maltempo causa vittime nel nostro Paese, dopo i 13 morti ...

è tornato il maltempo dopo 24 ore di tregua. Albero su auto - 2 morti in Val d Aosta. Piove su gran parte d Italia : È ancora emergenza maltempo in tutta Italia, con nuovi peggioramenti specialmente nel Veneto e nelle regioni centrali tirreniche. Il maltempo, anche con fenomeni intensi, interessa ancora anche ...

Giappone - riparte manifatturiero - nuovi ordini export tornano in crescita - Pmi : Lo mostra un sondaggio pubblicato oggi, che sottolinea la resilienza dell'economia del Sol Levante nei confronti delle frizioni commerciali internazionali.

è tornato il maltempo dopo 24 ore di tregua piove già su gran parte d Italia. Allerta rossa in Veneto : È ancora emergenza maltempo in tutta Italia, con nuovi peggioramenti specialmente nel Veneto e nelle regioni centrali tirreniche. Il maltempo, anche con fenomeni intensi, interessa ancora anche ...

Linus : "Mai stato amico di Cecchetto. Amava contornarsi di una corte - io non ne ho mai fatto parte" : Linus torna a parlare di Claudio Cecchetto. Un rapporto che tra i due è sempre stato professionale e limitato all’esperienza a Radio Deejay. A ribadirlo è stato lo stesso conduttore radiofonico, ospite venerdì sera di Peter Gomez a La Confessione. “Devo essere sincero, tra noi non c’è mai stata una grande amicizia. Ai tempi di Claudio la radio era divisa tra gli amici di Claudio e quelli che lavoravano con lui. Con lui ho sempre avuto un ...

Il Titanic torna in mare e riparte dalla stessa rotta del disastro : Si tratta del Titanic 2, una copia del celebre transatlantico protagonista di film e libri, il più possibile fedele all'originale. La nave ricalcherà tutti i dettagli estetici dell'originale, inclusi gli interni ma ovviamente avrà motori più potenti e sarà dotata di una tecnologia all'avanguardia per navigazione e sicurezza.Continua a leggere

Mengoni torna sul palco - annunciate le prime date del tour : si parte il 27 aprile da Torino : Da venerdì 19 ottobre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali arrivano 'Voglio' e 'Buona vita' . Per la prima volta Marco Mengoni sceglie ben due brani per anticipare il suo ...

Uomini e Donne/ Sossio Aruta torna nel parterre? Maria De Filippi a un bivio (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Dopo la rottura con Ursula Bennardo, Sossio Aruta è pronto a tornare nel parterre? Possibile appello per Maria De Filippi(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 07:35:00 GMT)

Torna in tv Scherzi a parte - e lo condurrà Paolo Bonolis : In televisione sembra proprio il momento dei revival. Mentre su Rai Uno si è in attesa che cominci una nuova edizione di Portobello, trasmissione in passato condotta da Enzo Tortora e che ora invece è stata affidata ad Antonella Clerici, anche le reti Mediaset preparano un gradito ritorno [VIDEO]. In base a quanto anticipato dalla rivista Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, nel mese di novembre iniziera' una nuova edizione di Scherzi a Parte. Torna ...

Scherzi a parte con Paolo Bonolis torna in tv : ecco quando. La data di inizio e le vittime : Scherzi a Parte con Paolo Bonolis torna presto in tv. Vedrà tra i protagonisti, dei vip illustri che sono caduti nella rete di Davide Parenti e Fatma Ruffini, autori degli Scherzi! Scherzi a Parte torna in tv a novembre: ecco quando torna Scherzi a Parte con Paolo Bonolis dopo 3 anni di attesa: venerdì 9 novembre il conduttore romano sarà alla guida del programma, su Canale 5 riprendendo il posto da cui aveva salutato nel 2015. Salgono quindi ...

Ascolti TV | Domenica 7 ottobre 2018. Domenica In torna in testa. Che Tempo Che Fa 15.5%-14% - bene Le Iene 12.1% - flop Victoria 7.3%. parte basso C’è Posto per 30 sul Nove (1.2%) : Mara Venier e Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Domenica 7 ottobre 2018, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la seconda stagione di Victoria ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia1 Le Iene ha ...

Instict torna su Rai2 e riparte da una forte tensione sociale : anticipazioni 7 e 14 ottobre : I crime tornano su Rai2 riempendo il vuoto lasciato nei fine settimana estivi e, insieme ai vari NCIS, questa sera andrà in onda anche Instict. La prima stagione della serie aveva fatto il suo debutto la scorsa primavera sulla seconda rete Rai ma poi è andata in pausa a fine maggio con la promessa di tornare ad agosto. Così non è stato e i fan hanno dovuto attendere fino a questa sera per riprendere la visione della prima stagione ...

Torna il Festival della partecipazione - 11-14 ottobre all'Aquila : Torna la fabbrica di idee per costruire le nuove forme della politica, dell'attivismo e della cittadinanza: quattro giorni di conferenze, laboratori, dibattiti, concerti, spettacoli, più di 300 ospiti e oltre 50 eventi daranno nuova vita, dall'11 al 14 ottobre, ...