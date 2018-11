Si muove il governo | Stop a cartelle e imposte nelle zone disastrate

Roma - Raggi fa rimuovere i manifesti contro l’utero in affitto : 20mila euro di multa. Pro Vita : “Governo del terrore” : Ventimila euro di multa, 400 a cartellone, e l’oscuramento di tutte e 50 le affissioni. È la sanzione che la polizia locale di Roma, su decisione della sindaca M5s Virginia Raggi, ha applicato ai manifesti della campagna contro l’utero in affitto delle associazioni Pro Vita e Generazione famiglia. Nell’immagine si vede un bambino in lacrime in un carrello, con un codice a barre tatuato sul petto, che viene spinto da una coppia ...

RIMPASTO DI GOVERNO IN FRANCIA : CASTANER NUOVO MINISTRO INTERNI/ Macron promuove Jean-Michel Blanquer : Macron e il RIMPASTO di GOVERNO in FRANCIA: c'è spazio anche per la promozione di Jean-Michel Blanquer che da MINISTRO dell'Educazione Nazionale diventa anche quello dei Giovani. (Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 22:27:00 GMT)

Renzi : promuoverò comitati civici di Resistenza contro Governo : Roma, 15 ott., askanews, - Dalla Lepolda 2018 'chiederemo a tutti di aprire un comitato civico coinvolgendo anche e soprattutto persone fuori dall'impegno politico. comitati per tornare al futuro e ...

Omicidio Daphne Caruana Galizia - così il governo maltese rimuove le proprie responsabilità : The Daphne Project è un lavoro collettivo condotto da un gruppo internazionale di giornalisti in rappresentanza di 18 testate, tra le quali Repubblica, per continuare il lavoro di Daphne Caruana ...

Governo : Malan - se Conte non rimuove Casalino minacce sono a nome suo : 'Le minacce di Rocco Casalino, portavoce di Palazzo Chigi, al ministro Tria e, quel che è peggio, ai funzionari del ministero dell'Economia -aggiunge Malan sono un fatto politicamente gravissimo, a ...

Governo : Malan - se Conte non rimuove Casalino minacce sono a nome suo - 2 - : 'I funzionari del ministero dell'Economia hanno il dovere di esporre nel modo più chiaro e veritiero le voci di bilancio, con la pazienza necessaria verso chi non ha la necessaria preparazione. E non ...

Germania - il governo rimuove il capo degli 007 : sarà trasferito ad altro incarico : Il governo tedesco ha annunciato la rimozione dall’incarico del capo del servizio di intelligence interna BfV, Hans-Georg Maassen, a seguito dello scandalo per le accuse di collusione con l’estrema destra. Maassen sarà trasferito a un altro incarico. ...