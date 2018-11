Sfatiamo 5 miti sul vaccino antinfluenzale | fa venire l’influenza? E per le donne in

meteoweb.eu

: RT @kolarovs11: @shpirtinxn @xhurxhin Sfatiamo un po’ di falsi miti: non siamo guerrafondai pieni di odio che credete voi. Anche noi voglia… - vinmarzocchi : RT @kolarovs11: @shpirtinxn @xhurxhin Sfatiamo un po’ di falsi miti: non siamo guerrafondai pieni di odio che credete voi. Anche noi voglia… - kolarovs11 : @shpirtinxn @xhurxhin Sfatiamo un po’ di falsi miti: non siamo guerrafondai pieni di odio che credete voi. Anche no… - fefebaraonda : RT @Pazq63: @Route__24 @ibradiagne31 Ma, no sfatiamo questi falsi miti. Mia moglie lavora in un centro commerciale fa orari assurdi ma, il… -

(Di sabato 3 novembre 2018) Con i primi 125.000 casi, la stagione delè ormai iniziata e ogni anno isulsi diffondo più velocemente del virus stesso. Ecco i 5 principali radicati nell’opinione comune e le verità ad essi associate. 1. Fare ilfa: FALSO Se ci si ammala dopo il, è perché ci si stava ammalando già prima. Ilè realizzato con virus inattivati che non possono trasmettere infezioni. Occorrono 1 o 2 settimane per ottenere la protezione dal, quindi se il virus era già in corso potremmo non fare in tempo ad essere protetti. 2. Ilnon funziona affatto o portaimmediatamente: FALSO Ilnon è perfetto ma è efficace fino al 70%. 3. Lein dolce attesa non dovrebbero fare il: FALSO È profondamente falso dal momento chepuò ...