Sessualità 3 0 | non avrai altro sesso all’infuori del web!

Dal Sinodo nessun cambio su Sessualità e sacerdozio : si è parlato di giovani non di dottrina : ... ha informato a inizio briefing il prefetto del Dicastero per la Comunicazione, Paolo Ruffini, hanno organizzato per oggi pomeriggio un appuntamento di poesie, spettacoli, danze, canti, 'tra padri e ...

Genetica - dibattito su studio Usa su “4 geni associati a non eteroSessualità”. Redi (Lincei) : “Approccio sbagliato e rischioso” : Sta già facendo discutere l’ultima ricerca sul possibile legame tra geni e orientamento sessuale. I risultati sono stati anticipati nei giorni scorsi, nel corso dell’incontro annuale dell’American Society of Human Genetics, ma il dibattito sul tema va avanti da almeno un quarto di secolo. A parlarne durante il convegno, come riporta la rivista Science magazine, è stato Andrea Ganna, ricercatore presso il Broad Institute di Cambridge, ...

L’amore non ha età : un brano pop che parla di omoSessualità : E’ in radio “L’amore non ha età”, il nuovo singolo di Mattia Miglietta, in arte Ottavio. Il brano, scritto da

Il Sinodo - i giovani e la Sessualità : non bastano le "indicazioni morali precise" : Si trattava di conservare alla comunità ecclesiale una speciale autorevolezza sulla vita degli uomini, proprio in un ambito elementare e fondante la loro esistenza, in un mondo che culturalmente e ...

Gian Maria Sainato : «Vivo la (mia) Sessualità con naturalezza. Aiuterò quelli che non ci riescono» : GianMaria SainatoGianMaria SainatoGianMaria SainatoGianMaria SainatoGianMaria SainatoGianMaria SainatoGianMaria SainatoGianMaria SainatoGianMaria SainatoGianMaria SainatoGianMaria SainatoGianMaria SainatoGianMaria SainatoGianMaria SainatoGianMaria SainatoDa venti anni, l’11 ottobre è il Coming Out Day: una giornata che vuole essere l’occasione, per chi ne senta la necessità o il piacere, di condividere col mondo (o solo con la ...

Giornata per l’aborto : “Sessualità in Italia? Affidata alla ‘naturalità’ - non ai contraccettivi. Se arriva un figlio - si tiene” : Contraccettivi gratuiti e aborto farmacologico applicato come negli altri Paesi: sono queste le richieste della Rete nazionale Molto+di194 e le richieste emerse oggi dal convegno Non tornare indietro: molto più di 194! alla Camera dei Deputati a Roma nella Giornata internazionale per l’aborto sicuro. “Abbiamo invitato la ministra della Salute Grillo ma non abbiamo ricevuto risposta”, spiegano le organizzatrici. “In Italia ...

Il «principe indiano dei gay» ha vinto. L’omoSessualità non è più un reato : «Accettare l’omosessualità in India è questione di vita o di morte», ci aveva raccontato il principe Manvendra Singh Gohil, noto per essere diventato il primo nobile a dichiarare al mondo la sua omosessualità. Per di più essendo nato in India. Un gesto che gli è costata l’intera eredità (il regno di Rajpipla) ma soprattutto la famiglia. I genitori lo hanno bandito dopo avere cercato di farlo curare da guru e santoni e la mamma ha ...

In India l'omoSessualità non è più un reato : L'India diventa il 124esimo paese al mondo dove i rapporti omosessuali non sono o non sono più considerati reati penali, secondo l'Associazione internazione delle persone lesbiche, gay, bisessuali, ...