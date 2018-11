Serie A | troppa Inter per il Genoa | a “San Siro” termina 5-0 Superba prestazione dei ...

Serie B Crotone - esonerato Stroppa. Arriva Oddo : Crotone - Giovanni Stroppa non è più l'allenatore del Crotone . La società lo ha esonerato , chiamando al suo posto Massimo Oddo . Decisivo per l'esonero di Stroppa è stato il pareggio casalingo di ...

Serie B - Livorno-Crotone 0-1 : Cordaz e Simy sugli scudi - seconda vittoria consecutiva per Stroppa

RISULTATI Serie B/ Classifica aggiornata : Stroppa ne fa quattro alla sua ex - Perugia ok - beffa Lecce! : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata, il Perugia e il Pescara vincono in casa così come il Crotone che segna quattro gol al Foggia, la Salernitana recupera il Lecce nel recupero(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 22:50:00 GMT)