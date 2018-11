Serie A | Juventus-Cagliari 3-1 | decidono Dybala | Joao Pedro | autogol Bradaric e Cuadrado

Highlights Serie A Juventus-Cagliari 3-1. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Si è concluso l’anticipo serale del sabato valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. In questa partita di sono affrontate Juventus e Cagliari. La squadra di Massimiliano Allegri ha vinto ed ha risposto ad Inter e Napoli ma la prestazione non è stata delle migliori. Infatti l’unico aspetto positivo sono i tre punti […] L'articolo Highlights Serie A Juventus-Cagliari 3-1. Video Gol, pagelle e tabellino del match ...

Il Cagliari intimorisce la Juventus - ma la squadra di Allegri è (lo stesso) da applausi : per i bianconeri è record di punti in Serie A! : La Juventus vince all’Allianz Stadium contro il Cagliari e stabilisce un record da brividi: la squadra bianconera mai così bene all’esordio in campionato nella sua storia Che la Juventus vinca in campionato pare non fare più notizia. Anche se la squadra di Allegri ha messo a segno questa sera contro il Cagliari il suo decimo trionfo in campionato su undici partite disputate, il club torinese sembra non aver compiuto alcuna ...

Serie A - Juventus batte Cagliari 3-1 : 22.26 Né passeggiata, né gara sofferta: allo Stadium la Juve batte 3-1 il Cagliari e risponde subito a Napoli e Inter. Dura 42 secondi la resistenza dei sardi Bentancur per Dybala, doppia sterzata dal limite e destro vincente. Szczesny strepitoso (di piede) su Pavoletti, poi doppia fiammata: al 36' pari Joao Pedro con un bel destro,al 38' autogol Bradaric (scivolata evitabile) su cross di D.Costa. Nel recupero, palo di Ronaldo. Ripresa.CR7 e ...

LIVE Juventus-Cagliari - Serie A DIRETTA : 2-1 - vantaggio di Dybala - pari di Joao Pedro e autogol di Bradaric : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Cagliari, incontro valevole per l’undicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. I bianconeri arrivano dal successo in rimonta ottenuto a Empoli per 1-2, mentre i sardi hanno superato in casa il Chievo con lo stesso punteggio. La situazione di classifica è ben diversa: la squadra di Allegri è prima a con 28 punti frutto di nove vittorie e un pari (col Genoa), mentre ...

LIVE Juventus-Cagliari - Serie A DIRETTA : 1-1 - Joao Pedro risponde al velocissimo gol di Dybala : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Cagliari, incontro valevole per l’undicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. I bianconeri arrivano dal successo in rimonta ottenuto a Empoli per 1-2, mentre i sardi hanno superato in casa il Chievo con lo stesso punteggio. La situazione di classifica è ben diversa: la squadra di Allegri è prima a con 28 punti frutto di nove vittorie e un pari (col Genoa), mentre ...

Diretta Juventus Cagliari Serie A : Calciomercato.it vi offre il match dell'Allianz Stadium' in tempo reale Diretta Juventus Cagliari - La Juventus ospita il Cagliari nell'ultimo anticipo dell'undicesima giornata del campionato di Serie ...

LIVE Juventus-Cagliari - Serie A DIRETTA : 0-0 - bianconeri per allungare in classifica : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Cagliari, incontro valevole per l’undicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. I bianconeri arrivano dal successo in rimonta ottenuto a Empoli per 1-2, mentre i sardi hanno superato in casa il Chievo con lo stesso punteggio. La situazione di classifica è ben diversa: la squadra di Allegri è prima a con 28 punti frutto di nove vittorie e un pari (col Genoa), mentre ...

LIVE Inter-Genoa - Serie A in DIRETTA : nerazzurri a caccia della vittoria per tallonare la Juventus : Inizierà alle ore 15:00 il secondo anticipo dell’11ma giornata di Serie A 2018-2019: allo stadio San Siro si affronteranno Inter e Genoa. I nerazzurri vengono da 8 vittorie in 9 partite tra campionato e Champions League (unica sconfitta al Camp Nou per mano del Barcellona) che hanno permesso agli uomini di Luciano Spalletti di arrivare al secondo posto in classifica a 6 punti dalla Juventus. Una forma davvero smagliante per i ragazzi ...

Serie A - dove vedere Juventus-Cagliari in TV e in streaming : La Juventus ospita il Cagliari in uno degli anticipi dell'11esima giornata di Serie A: bianconeri sempre imbattuti con i sardi L'articolo Serie A, dove vedere Juventus-Cagliari in TV e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : super sfida Milan-Juventus nel sesto turno. La Fiorentina affronta il Tavagnacco : Il conto alla rovescia sta per scadere e la sesta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è ormai imminente. Un turno importante quello che ci apprestiamo a vivere, annoverando sfide accattivanti in chiave classifica generale. Partiamo dal big match tra Milan e Juventus, le due squadre a pari punti in vetta a questo torneo nazionale. Una super sfida del Calcio professionistico maschile che si riverbera anche nel ...

Calcio - undicesima giornata Serie A : sfide agevoli per Juventus - Inter e Napoli. La Roma affronta in trasferta la Fiorentina : Manca un vero big match, ma l’undicesima giornata della Serie A di Calcio offrirà comunque diverse partite Interessanti. Si parte questa sera alle 20.30 con il Napoli che ospita al San Paolo l’Empoli. I partenopei hanno vinto gli ultimi tre precedenti e puntano a ripetersi per restare in scia alla Juventus. La squadra di Ancelotti partirà nettamente favorita, considerando anche che l’Empoli non ha mai vinto in trasferta in questa stagione. Il ...

Probabili Formazioni Juventus-Cagliari Serie A - 03-11-2018 : Le Probabili Formazioni di Juventus-Cagliari, 11^giornata Serie A, Sabato 3 Novembre ore 20.30, Allianz Stadium.Juventus-Cagliari, Sabato 3 novembre. La Juventus vuole tornare a convincere dopo il pareggio contro il Genoa e la vittoria sofferta contro l’Empoli, anche per dare un segnale alle due principali inseguitrici che sembrano prendere fiducia. Il Cagliari si presenta a questa complicatissima sfida, dopo la vittoria casalinga ...

Serie A - Cagliari verso la Juventus. Farias e Klavan a parte : Cagliari - Seduta mattutina per il Cagliari , che prosegue la propria preparazione in vista del prossimo match di campionato contro la Juventus , sabato ore 20.30, Allianz Stadium, . La squadra ha ...

Juventus-Inter - quando si gioca? Data - programma - orario e tv dello scontro diretto scudetto di Serie A : La Data è fissata per il 7 dicembre alle ore 20.30 ma il conto alla rovescia è partito da tempo. Del resto parliamo del derby d’Italia non di una partita qualsiasi. Storie di rivalità e polemiche dentro e fuori dal campo hanno caratterizzato per anni questo scontro tra due opposte fazioni. Juventus e Inter, dunque, si confronteranno all’Allianz Stadium per la prima vera sfida “scudetto” dell’anno visto quello che ...