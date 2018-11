Serie A Atalanta | Gasperini | «Ogni gara viaggia sul filo dell' equilibrio»

Serie A Atalanta - personalizzato per Masiello - Tumminello e Varnier : BERGAMO - Nella mattina di oggi nuova seduta di allenamento per l' Atalanta , in vista della gara contro il Bologna , in programma domenica alle ore 18 al Dall'Ara. Il tecnico Gian Piero Gasperini ha ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : la Fiorentina supera il Sassuolo - Juventus fermata dall’Atalanta Mozzanica - primo successo storico della Roma : La quinta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andata quasi completamente in archivio. In attesa che si disputi il posticipo della domenica (ore 12.30) tra Verona e Milan, andiamo a raccontarvi quello che è accaduto in questo sabato calcistico in rosa. Partiamo dal ko del Sassuolo capoclassifica. Le neroverdi sono state sconfitte 2-0, tra le mura amiche, dalla Fiorentina di Antonio Cincotta, che tra qualche giorno ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Atalanta-Parma 3-0. Dominio della Dea nel secondo tempo : La decima giornata della Serie A di Calcio si apre con l’Atalanta che travolge 3-0 il Parma. La squadra di Gasperini, dopo il 5-1 al Chievo, trova un’altra netta vittoria, che dimostra così l’uscita definitiva dalla crisi e la fa risalire in classifica in 12ma posizione, a -1 proprio dai crociati. Primo tempo molto equilibrato, con diverse occasioni da entrambe la parti. Il risultato però resta fisso sullo 0-0 anche per merito delle ottime ...

Serie A - Atalanta-Parma 3-0 : autorete di Gagliolo - Palomino e Mancini : Sotto una pioggia battente l'Atalanta riesce a dare continuità al successo contro il Chievo: perentorio 3-0 al Parma, decide un'autorete di Gagliolo, un tocco sotto misura di Palomino e la scivolata ...

Classifica marcatori Serie A / Piatek capocannoniere - occhio al trio dell'Atalanta (10^ giornata) : Classifica marcatori Serie A, capocannoniere: Piatek al comando, il polacco stupisce con numeri eccezionali. Immobile e Insigne primi inseguitori (10^ giornata)(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 13:57:00 GMT)

Serie A Parma - D'Aversa : 'Gervinho dal 1' contro l'Atalanta' : Parma - 'Con l' Atalanta servirà massimo rispetto, la loro classifica non rispecchia il campionato fatto fino ad ora - esordisce così in conferenza stampa il tecnico del Parma Roberto D'Aversa - Il ...