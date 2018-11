Serie A 11^ giornata | le ultimissime dalle sedi e le probabili formazioni

Fantacalcio - Serie A 11^ giornata : le probabili formazioni : Con il recupero tra Milan e Genoa la classifica della Serie A torna allineata per tutte le compagini a quota 10 gare giocate. Ma già stasera si torna in campo con l’anticipo Napoli-Genoa. Gli impegni certamente non proibitivi per le prime tre della classe potrebbero favorire il turnover, quindi a beneficio dei fantallenatori, e dei […] L'articolo Fantacalcio, Serie A 11^ giornata: le probabili formazioni proviene da Serie A News ...

Serie A - 11^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : SerieA, 11^ giornata: i pronostici di CalcioWeb – Serie A in campo per l’undicesima giornata della stagione 2018-19. Si inizia oggi, venerdì 2 novembre, con l’anticipo tra Napoli ed Empoli, mentre Udinese-Milan chiuderà il turno domenica alle 20.30. Domani in campo le altre tre squadre impegnate in Champions, mentre il lunch match vedrà impegnata la Lazio all’Olimpico contro la Spal. Di seguito i nostri ...

Probabili formazioni Serie B - 11^ giornata : ecco gli schieramenti [FOTO] : 1/8 Roberto Settonce/LaPresse ...

Fantacalcio - Serie A 11^ giornata : le probabili formazioni : Con il recupero tra Milan e Genoa la classifica della Serie A torna allineata per tutte le compagini a quota 10 gare giocate. Ma già venerdì 2 novembre si torna in campo con l’anticipo Napoli-Genoa. Gli impegni certamente non proibitivi per le prime tre della classe potrebbero favorire il turnover, quindi a beneficio dei fantallenatori, […] L'articolo Fantacalcio, Serie A 11^ giornata: le probabili formazioni proviene da Serie A News ...

Pronostici Serie B - 2-3-4-5 Novembre 2018 : Consigli Scommesse 11^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per l’undicesima Giornata che si giocherà i giorni 2-3-4-5 Novembre 2018Si prospetta una Giornata molto interessante per quanto riguarda la Serie B vista la lotta alle posizione di vertice, dove troviamo molte squadre nel lasso di pochi punti. Stesso discorso per la zona retrocessione.Pronostico Hellas Verona-Cremonese 02-11-2018Dovrebbero avere vita facile i padroni di casa a soli 2 ...

Pronostici Serie A - 2-3-4 Novembre 2018 : Consigli Scommesse 11^ Giornata : Serie A: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per l’undicesima Giornata che si giocherà i giorni 2-3-4 Novembre 2018.Venerdi 2 Novembre 2018 si apriranno le danze dell’11esima Giornata di Serie A, dove naturalmente, troviamo sempre in testa alla classifica la Juventus, reduce da ben 9 vittorie ed un pareggio.In seconda posizione invece, oltre al Napoli troviamo l’Inter che con ben 6 vittorie consecutive di cui ...

Consigli Fantacalcio 11^ giornata Serie A 2018/2019 : Turno favorevole per le big : I nostri Consigli per la 11^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo Turno, partita per partita. Juventus, Napoli, Inter e Lazio affronteranno al riparo delle mura amiche avversari sulla carta più che abbordabili e molti fantallenatori già pregustano una scorpacciata di bonus. Rovescio della medaglia in gare del genere l’ampio Turnover a cui le squadre impegnate nelle coppe fanno generalmente ricorso. Non affidatevi ...

Serie A - tre squalificati per la 11^ Giornata : Il giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandea, coadiuvato da Stefania Ginesio e da Eugenio Tenneriello, rappresentante dell’Associazione Italiana Arbitri, ha ufficializzato le proprie decisioni sugli squalificati della 10° Giornata di Serie A. Sono tre i calciatori che dovranno stare fermi e tutti per un turno. Si tratta di Cristian Romero del Genoa, di Antonino Barillà del Parma e […] L'articolo Serie A, tre squalificati per ...