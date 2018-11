Sepang | pole di Marquez Poi Zarco e Rossi Nuovi orari | il GP alle 6

Moto3 - Sepang : pole di Martin - Bezzecchi secondo : Sepang - Decisa per un soffio la pole position del Gp della Malesia in Moto3 . A conquistarla, per appena 32 millesimi, è stato lo spagnolo Jorge Martin , leader del mondiale, con un tempo di 2'11.731. ...

Moto3 – Martin-Bezzecchi - che sfida a Sepang! Lo spagnolo in pole al Gp della Malesia : Jorge Martin conquista una splendida pole position al Gp della Malesia: Bezzecchi beffato per pochissimi millesimi In attesa di vedere in pista i campioni della MotoGp sfidarsi per le qualifiche del Gp della Malesia, i più giovani del motomondiale sono scesi in pista a Sepang a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza. In Moto3 è Jorge Martin il poleman del Gp della Malesia che ha battuto sul finale un ottimo Bezzecchi, per ...