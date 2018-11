San Paolo | blitz del Nas Scatta l?allarme legionella

Dalle reverie di Giampiero Bodino a Klimt 2.0 in basilica. E il caso dell’ex chiesa di San Paolo Converso : come la burocrazia ammazza la creatività : Siete mai entrati in un quadro? Io sì. Ho inforcato un paio di occhiali 3D e ho camminato su un folliage giallo/oro, ho calpestato un tappeto di fiori, ho galleggiato in una cascata d’acqua e sono stata avvolta da fiamme e fuoco. È la performance multimediale dedicata alle opere di Klimt, padre della Secessione viennese. Un caleidoscopio di segni e figure iconiche si rincorrono su pareti, pavimento e soffitto. Su schermi giganti si ...

Paolo Conticini a Blogo : "Con Portobello abbiamo fatto un po' male a Tu sì que vales. Ora sogno Sanremo... come cantante" : Sabato è stata un'emozione grandissima, Portobello è stata una delle primissime trasmissioni che mi tenevano incollato alla televisione insieme alla mia famiglia quando avevo 8 anni. Far parte del cast di questa pietra miliare della tv è stata una emozione unica, quando è partita la sigla avevo il cuore in gola. La soddisfazione è grande, la prima puntata è andata bene. Gli ascolti sono stati positivi. Tu sì que vales ha vinto la serata? È un ...

Banche : Unicredit - Ubi - Bpm e Intesa Sanpaolo superano stress test : Unicredit , Intesa Sanpaolo , Ubi e Bpm hanno superato gli stress test condotti dall'Autorità bancaria europea , Eba, . Unicredit ha passato l'esame con un capitale al 9,34% in caso di scenario ...

Insigne-Mertens - due ‘alieni’ al San Paolo - il Napoli domina contro l’Empoli e mette pressione alla Juve : la vetta della classifica è vicina per Ancelotti [FOTO e VIDEO] : 1/18 Cafaro/LaPresse ...

Banche - “stress test superati per Intesa Sanpaolo - Unicredit - Ubi e Banco Bpm”. I titoli guadagnano in Borsa : Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi e Banco Bpm hanno superato gli stress test dell’Autorità bancaria europea (Eba). Lo anticipa Il Messaggero, secondo cui Intesa è la banca tra le italiane che per la quinta volta si conferma la migliore nelle “prove da sforzo” condotte sui bilanci degli istituti. Unicredit dovrebbe posizionarsi al secondo posto (nel 2016 era terza) grazie alla maxi-ricapitalizzazione da 13 miliardi lanciata dall’ad ...

Napoli-Psg - Tuchel punta su Buffon : 'Sarà titolare al San Paolo' : Gigi Buffon tornerà a giocare in Champions League e, ironia del destino, lo farà proprio in Italia. Il portiere del Paris Saint-Germain ha infatti scontato la squalifica di tre turni inflitta dalla ...

Napoli-Psg : al San Paolo è tempo di ritorni per Buffon e Cavani : Napoli-Psg– Ci sono ritorni e ritorni, ci sono avversari e avversari. Ci sono idoli e rivali, anche se questi giocano nella stessa squadra, anche se questi saranno i tuoi prossimi avversari europei. E’ la strana storia del Napoli: ovviamente stiamo parlando di Edinson Cavani e Gigi Buffon, vecchie conoscenze (a loro modo) degli azzurri, e ora […] L'articolo Napoli-Psg: al San Paolo è tempo di ritorni per Buffon e Cavani ...

Intesa Sanpaolo : 170 milioni di euro per emergenza maltempo : Da Intesa Sanpaolo un miliardo di euro per i danni causati dagli straordinari eventi atmosferici che hanno colpito in questi giorni l’Italia. 170 milioni di euro per Lazio, Sardegna e Sicilia previsti. I finanziamenti potranno essere attivati con un iter semplificato sulla base della sola autocertificazione. Le richieste verranno gestite in via prioritaria. Tutte le filiali sul territorio a disposizione per fornire informazioni e assistenza ...

Cesare Battisti : nessuna fuga - a San Paolo per ragioni mediche : Roma, 31 ott., askanews, - 'Vado a San Paolo una volta al mese, cinque giorni al mese per ragioni mediche; questa volta anche per trattare la pubblicazione del mio libro. Sto tornando a casa come ...

Battisti - il legale : è a San Paolo : 18.48 Cesare Battisti si è recato a San Paolo, dove si è riunito ieri con i suoi rappresentanti legali, e tornerà a Cananeia, dove risiede, nei prossimi giorni. Lo ha detto Igor Tamasauskas, avvocato dell'ex-terrorista, dopo alcuni reportage di stampa, secondo i quali Battisti sembrava aver fatto perdere le sue tracce dopo l'elezione del neo presidente brasiliano Bolsonaro.

Golden Foot - Cavani vince l'edizione 2018 : 'Che emozione tornare al San Paolo - ma lasciamo stare il mercato' : Il riconoscimento viene assegnato sulla base dei voti dei tifosi di tutto il mondo, espressi via web sul sito ufficiale del Golden Foot. Cavani ha vinto superando la concorrenza di altri campioni ...

Napoli - Cavani : 'Che emozione tornare al San Paolo' : ROMA - Cavani ha vinto il Golden Foot 2018. L'attaccante uruguayano del Psg ha raccontato l'emozione per il premio ricevuto a Montecarlo, ma anche quelle di un ritorno imminente al San Paolo. Da ...