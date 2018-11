"Nessuna polemica, con il M5S stiamo lavorando bene. Il nostro governo ha un'altissima popolarità e in 5 mesi abbiamo fatto più di chiunque altro". Così il vicepremier Salvini, dopo i dubbi del sottosegretario Giorgetti sulla fattibilità del reddito di cittadinanza "Sono molto soddisfatto per le leggi fatte e per quelle in cantiere", spiega Salvini, che elenca "legittima difesa, reddito di resinserimento al lavoro, stop sbarchi, riforma della Fornero.andiamo avanti uniti per il cambiamento".(Di sabato 3 novembre 2018)

