Salvini | nessuna polemica con il M5s

Clima teso nella maggioranza - Salvini : 'Nessuna polemica coi 5 Stelle. Il reddito si farà' : Il vicepremier leghista getta acqua sul fuoco dopo le parole del sottosegretario alla Presidenza Giorgetti. Ma nuovi contrasti rischiano di aprirsi sul dl sicurezza. De Falco sfida il MoVimento: 'Mi ...

Salvini : “Nessuna polemica - con M5S lavoriamo bene e siamo uniti per cambiare il Paese” : Il vicepremier Matteo Salvini getta acqua sul fuoco: "Nessuna polemica, con il Movimento 5 Stelle stiamo lavorando bene. Il nostro governo ha un'altissima popolarità e in 5 mesi abbiamo fatto più di chiunque altro. Sono molto soddisfatto per le leggi fatte e per quelle in cantiere. Legittima difesa, reddito di reinserimento al lavoro, stop sbarchi, riforma della Fornero. Andiamo avanti uniti per il cambiamento del paese".Continua a leggere

Governo - Di Maio : 'C'è un contratto e va rispettato dalla Lega e dal M5s' | Salvini rassicura : 'Nessuna polemica' : "Abbiamo firmato un contratto che va rispettato da entrambi i contraenti". Lo ricorda il vicepremier Luigi Di Maio , dopo le tensioni nella maggioranza per alcuni temi "caldi", come la prescrizione o ...

Vertice con Di Maio su manovra - Salvini : 'nessuna banca sarà in difficoltà' : "Abbiamo parlato di economia, manovra, conti pubblici. Nessuna banca sarà in difficoltà, siamo positivi e lavoriamo come Lega e M5stelle in sintonia per la crescita e il cambiamento del paese, come prevede il contratto ...

Salvini e Di Maio - vertice sulla manovra : «Nessuna banca sarà in difficoltà» : I leader di Lega e 5 Stelle si sono incontrati a Palazzo Chigi: «Non abbiamo parlato di Rai, su quello decidono Salini e Foa»

