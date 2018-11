Salute | aggiungendo un particolare ingrediente | cioccolata | tè e caffè possono combattere

meteoweb.eu

(Di sabato 3 novembre 2018) L’invecchiamento e una bassa aspettativa di vita sono causate, almeno parzialmente, dallo stress ossidativo. Un team di ricercatori, guidato dalla Dott.ssa. Ivana Ivanovi-Burmazovi (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) e da ricercatori statunitensi, ha scoperto che lo zinco può attivare una molecola organica, contribuendo a proteggere il corpo dallo stress ossidativo. Lo zinco è un minerale di cui abbiamo bisogno per restare in. I ricercatori della FAU, collaborando con il Dott. Christian Goldsmith (Auburn University, Alabama), hanno scoperto che lo zinco può proteggere dal superossido responsabile dello stress ossidativo se assunto insieme ad un componente presente in prodotti alimentari come vino,, tè e. Questo componente è l’idrochinone presente nei polifenoli, ossia sostanze vegetali responsabili di odore e sapore. Lo zinco attiva ...