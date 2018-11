Rugby - l'Italia del futuro affronta questa sera l'Irlanda al Soldier Field di Chicago : dal nostro inviato Chicago O'Shea stringe gli occhi e abbassa il tono della voce: 'questa è terza volta che l'Italia da me allenata affronta l'Irlanda e le prime due non mi sono piaciute per nulla: ...

Rugby - l'Italia del futuro affronta l'Irlanda al Soldier Field di Chicago : Sempre in mischia, al numero 8, Giammarioli è l'esempio della qualità delle ultime annate dell'Under 20, ottava al mondo. Scintille promette anche Sperandio, estremo che fiuta le mete con meticolosa ...

Italia-Irlanda - Test Match Rugby 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Finalmente si comincia. Tutto pronto per il primo di quattro durissimi Test Match di novembre per la Nazionale italiana di Rugby. Gli azzurri sono negli Stati Uniti, dove oggi, sabato 3 novembre, nella serata italiana, affronteranno la fortissima Irlanda. Incontro subito molto complicato per la squadra di Conor O’Shea che dovrà contrastare i Verdi, seconda squadra del ranking mondiale e detentrice del Sei Nazioni. Andiamo a scoprire ...

Rugby : Irlanda-Italia - Campagnaro ci crede : CHICAGO , USA, , 2 NOV - Atmosfera delle grandi occasioni al 'Soldier Field' di Chicago dove l'Italia del Rugby domani affronta la nazionale attualmente numero 2 al mondo, l'Irlanda. La vigilia ...

Rugby femminile - Test Match Italia-Scozia : programma - orario e tv : Non solo il Rugby maschile sarà protagonista nella finestra autunnale di Test Match internazionali, ma anche la Nazionale femminile della palla ovale scenderà in campo per due sfide di prestigio contro Scozia e Sudafrica, formazioni che nel ranking mondiale sono alle nostre spalle. Si inizia domenica 4 novembre alle ore 13.45 con la sfida alla formazione britannica, che si giocherà a Calvisano: il CT Andrea Di Giandomenico ha convocato 24 ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Italia-Irlanda. A Chicago formazioni sperimentali - gli azzurri ci provano : Primo appuntamento per quanto riguarda i Test Match di novembre per la Nazionale italiana di Rugby. Gli azzurri, guidati da Conor O’Shea, se la vedranno sabato sera alle 21 (ora italiana) a Chicago con l’Irlanda. Subito una prova durissima per la selezione tricolore che affronterà la squadra numero due del ranking mondiale, oltre che vincitrice dell’ultimo Sei Nazioni con incluso Grand Slam. I precedenti spingono ancor di più ...

Test Match Rugby - Italia-Irlanda : a che ora inizia e su che canale vederla in tv. Il programma completo : Domani inizia la finestra autunnale dei Test Match internazionali di rugby e l’Italia si prepara ad un probante poker di sfide, che però inizierà al di fuori dei confini nazionali, contro l’Irlanda, che al momento è la formazione europea più in forma, vincitrice dell’ultimo Sei Nazioni, e che nel ranking mondiale insidia la leadership della Nuova Zelanda. La sfida si giocherà negli USA, nello stato dell’Illinois, ...

Rugby - l’Irlanda si prepara al Test Match con l’Italia : ecco il XV scelto da coach Schmidt : Il ct dell’Irlanda ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Italia al “Soldier Field” di Chicago sabato 3 novembre Joe Schmidt, responsabile tecnico della Nazionale Irlandese, ha ufficializzato la formazione che sabato 3 novembre affronterà l’Italia al “Soldier Field” di Chicago, Match inserito nell’evento “The Rugby Weekend” che sarà trasmesso in diretta su DAZN alle 15 locali, 21 in Italia. Due sono i giocatori senza ...

Rugby – Verso Irlanda-Italia : le parole del ct azzurro O’Shea : Il ct azzurro dell’ItalRugby O’Shea racconta le sue sensazioni alla vigilia della sfida contro l’Irlanda Mancano due giorni al kick-off di Irlanda-Italia, partita che darà ufficialmente il via alla finestra internazionale degli Azzurri nel Novembre 2018 che saranno protagonisti nell’iconico “Soldier Field” di Chicago sabato 3 novembre alle 15 locali, 21 in Italia, con diretta su DAZN. Per l’Italia confermata la formazione ...

Rugby : sabato a Chicago Irlanda-Italia : Ma ora è tempo di pensare all'Irlanda e O'Shea dice che "ci attende una grande sfida con la squadra n.2 al mondo. Abbiamo recuperato le energie, e ora ho a disposizione un gruppo con tanta voglia di ...

Rugby femminile - Test Match novembre 2018 : nuovo capitano dell’Italia sarà Manuela Furlan. Succede a Sara Barattin : Il ricambio generazionale in atto nella Nazionale italiana di Rugby femminile a partire da oggi passa anche dal cambio della fascia da capitano, che non sarà più indossata da Sara Barattin, bensì da Manuela Furlan, 30enne estremo in forza al Villorba, che esordirà con i nuovi gradi affidatile domenica 4 novembre a Calvisano contro la Scozia. Lo ha annunciato oggi al sito federale il CT della Nazionale italiana Andrea Di Giandomenico, che però ...