Rugby – Leoni poco cinici contro l’Ulster | i biancoverdi si fanno rimontare dalla squadra

Rugby – Benetton vs Leinster : i 23 Leoni scelti da coach Crowley : Guinness PRO14, ecco i 23 convocati per la Benetton Rugby in vista della sfida del 7° round della competizione europea contro il Leinster Rugby Domani pomeriggio i Leoni di coach Crowley, dopo le due gare consecutive disputate in European Rugby Challenge Cup dalle quali hanno raccolto 6 punti, torneranno in Guinness PRO14 per giocare il 7° round della competizione internazionale contro i campioni in carica del Leinster Rugby. Allo Stadio ...

Rugby - niente da fare per il Benetton : i Leoni sconfitti in trasferta dall’Agen per 20-19 : Sconfitta di misura per il Benetton Rugby nella sfida contro l’Agen, i Leoni si arrendono con il punteggio di 20-19 Allo Stade Armandie le cose si mettono subito bene per gli uomini di coach Crowley che passano in vantaggio con la meta di Bigi al secondo minuto di gioco. Il tallonatore biancoverde riesce ad andare oltre la linea al termine di una maul nata in seguito ad una touche sui 5 metri avversari. Al 9’ i Leoni padroni del ...

Rugby – Challenge Cup : i 23 Leoni del Benetton per la sfida contro Agen : Challenge Cup: i 23 Leoni del Benetton Rugby per il secondo round contro Agen Dopo il convincente successo dello scorso weekend ottenuto allo Stadio Monigo contro il Grenoble, i biancoverdi partiranno stamane per la Francia destinazione Agen dove domani sera ore 19.30 disputeranno il secondo round di European Rugby Challenge Cup. Nessun precedente tra le due squadre che si affronteranno allo Stade Armadie, l’incontro verrà diretto ...

Rugby – Challenge Cup : scelti i Leoni per l’esordio col Grenoble : Rugby Challenge Cup: scelti i Leoni per il match d’esordio contro Grenoble Domani pomeriggio ore 15:00 allo Stadio Monigo avrà inizio l’avventura in European Rugby Challenge Cup del Benetton Rugby impegnato contro l’FC Grenoble. I Leoni, che nello scorso match di Guinness PRO14 vinto contro i Southern Kings hanno perso per infortunio Ioane, McKinley e Steyn, si preparano ad affrontare il club francese che in questo inizio di TOP14 ha ...