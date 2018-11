Ronaldo nella storia | l’attaccante festeggia i 400 gol FOTO e VIDEO ...

Messi e Ronaldo "mostri" in campo e fuori - la sfida continua nella notte di Halloween : chi fa più paura? : "Mostri" per davvero, ma del calcio. E chissà che nella festa più terrificante dell'anno due come loro non si sentano anche un po' più normali del solito, dopo oltre dieci anni di domande senza ...

Cristiano Ronaldo nella storia : il primo a toccare 400 gol nei 5 campionati top : TORINO - Contro il Genoa Cristiano Ronaldo è finito di nuovo nel tabellino. Ha segnato il quinto gol in serie A con la maglia della Juve e, anche se non ha portato i tre punti, è stato ugualmente ...

Deschamps - 50 anni nella sala dei trofei. Calciatore per caso poi Ronaldo dei tecnici : Deschamps aveva cercato di recuperarlo, i due non riuscivano a parlare la stessa lingua, sta di fatto che Benzema è rimasto a casa e Deschamps ha vinto la sua seconda coppa del mondo, questa da ...

Cristiano Ronaldo e lo stupro. Cosa non torna nella denuncia di Kathryn Mayorga : ... prima di Georgina Rodriguez, che dieci mesi fa gli ha dato una figlia - la quarta creatura del campione, Irina Shaik, la top model più bella del mondo. MA NON ERA GAY? - E pensare che fino a ieri ...

Juventus-Ronaldo - l’avv. Mayorga : “Arrivò un suo parente nella stanza” : Juventus-Ronaldo- Continuano a far discutere le accuse di presunta violenza sessuale nei confronti di Cristiano Ronaldo. Come riportato dall’odierna edizione del quotidiano portoghese “Correio da Manha”, l’avvocato di Mayorga, avrebbe rivelato un nuovo dettaglio sull’episodio del 2009 nella camera d’albergo di Las Vegas. “Dopo quanto successo nella camera della suite tra Ronaldo e la Mayorga è ...

Inter - da van Nistelrooy a Ronaldo - Icardi nella terra dei grandi ma non deve preoccuparsi perché... : Una notte nello stadio che è stato di grandi centravanti: Romario, Gazzetta dello Sport . 'Poi passeggi lungo i corridoi del Philips Stadion e, se anche la memoria non era stata d'aiuto, ci metti poco a capire. Non si deve poi scavare così troppo nella storia del calcio per ...

Cristiano Ronaldo al servizio della Juve : meno gol - ma è primo nella classifica degli assist : Quanti gol farà Cristiano Ronaldo alla Juve? La domanda ce la sentiamo ripetere da luglio. In pochi si sono concentrati però sugli altri aspetti del gioco di CR7, specialmente quando si parla di lui ...

Nella mente di CR7. La seconda puntata de "L'uomo della domenica" indaga i misteri del bionico Ronaldo : Ne parliamo tra le auto storiche che sono state il carburante torinese della leggenda juventina con quella capacità di rinnovarsi sempre e scalare il tetto del mondo e del domani spinta dalla ...

Real - Florentino Perez : 'Ronaldo e Zidane nella storia del club. Questa sarà per sempre casa loro' : Menzione speciale per Varane, campione del mondo con la Francia". Gli acquisti "Sono arrivati giocatori importanti come Vinícius, uno dei talenti più promettenti in circolazione. Abbiamo portato a ...

Real Madrid - Perez : "Ronaldo e Zidane nella storia del club - questa sarà per sempre casa loro" : Il presidente dei blancos: "CR7 verrà ricordato come il degno successore di Di Stefano. Modric? Perché avvenga una cessione, bisogna trattare..."

Il ct della Croazia attacca Ronaldo : 'Un egoista - non lo vorrei mai nella mia squadra!' : Zlatko Dalic, ct della Croazia vicecampione del Mondo è partito all'attacco di Cristiano Ronaldo ai microfoni di Sportske Novosti: 'L'assenza di Ronaldo alla cerimonia Uefa e tutti i commenti sul fatto che il miglior giocatore sia stato Modric? Non ...