Roma | prorogata fino al 6 marzo l' ordinanza antialcol

Prorogata fino al 5 novembre MoaCasa 2018 alla Fiera di Roma : Per scoprire tutto il meglio dell’arredo e del design in vetrina a MoaCasa 2018 c’è un giorno in più: a seguito della chiusura straordinaria della manifestazione in data 29 ottobre, per avverse condizioni metereologiche, la mostra dell’Abitare organizzata da MOA Società Cooperativa è Prorogata fino al 5 novembre. Eccezionalmente nella giornata di lunedì prossimo sarà ancora possibile visitare, dalle ore 15:00 alle ore 20:00, i tre padiglioni ...