Roma | Piove sul bagnato | a Firenze è solo 1-1

(Di sabato 3 novembre 2018) Una partita allucinante. Non è stato sicuramente un sabato facile per i cuorinisti, che hanno assistito all’ennesimo match da incubo. Infatti, nonostante una prestazione tutto sommato buona e migliore rispetto alle ultime uscite di Napoli e dell’Olimpico con la SPAL, unasciupona sotto porta, gravemente imprecisa nell’ultimo passaggio e ostacolata anche dall’arbitro riesce ad acciuffare nel finaleun pareggio grazie alla rete di Florenzi, che risponde al rigore vergognoso assegnato nel primo tempo colpevolmente da Banti e realizzato poi da Veretout. Un punto che sa di beffa, un punto purtroppo quasi inutile, per una classifica che con il tempo fa sempre più paura e ribrezzo. Ma al di là della sfortuna e dell’ennesimo episodio arbitrale, gli elementi preoccupanti continuano ad essere molti. In primis una confusione plateale che la squadra non smette di paventare, denotando ...