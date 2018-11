Roma | incendio all' ospedale Villa San Pietro Notte di paura | evacuati 2 reparti

Roma - incendio all’ospedale San Pietro : 400 pazienti trasferiti in altre strutture : Alle 4.45 della notte tra sabato e domenica è scoppiato un incendio all’ospedale San Pietro di via Cassia a Roma. A causare le fiamme è stato un cortocircuito al generatore del blocco operatorio che ha sprigionato un’alta colonna di fumo ma nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno presto domato le fiamme, ed è stata istituita prontamente l’Unità di crisi coordinata dall’Ares 118. A causare ...

Fiamme e paura a Via Barberini, poco dopo il civico 75. Infatti, un violento rogo si è sviluppato al quarto piano di uno stabile. Fortunatamente - a quanto si riesce a capire dalle prime...

