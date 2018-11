Roma | incendio all' ospedale San Pietro | possibile trasferimento per 400 pazienti

Incendio all'ospedale San Pietro di Roma Notte di paura - evacuati due reparti : Notte di paura al San Pietro di Roma dove è andata a fuoco la centralina elettrica dell'emodinamica al piano -1. La palazzina dell'ospedale sulla Cassia è stata invasa da fumo conseguente all'Incendio ...

Roma - incendio all'ospedale San Pietro : sessanta pazienti trasferiti : Il rogo è scoppiato stanotte alle 4 nella struttura in via Cassia a causa di un cortocircuito: il fumo avrebbe raggiunto anche la rianimazione. Alcuni degenti spostati in luoghi sicuri, 12 bambini vero altri nosocomi

Roma - incendio all'ospedale San Pietro : trasferiti alcuni pazienti : Il rogo è scoppiato stanotte alle 4 nella struttura in via Cassia a causa di un cortocircuito: il fumo avrebbe raggiunto anche la rianimazione. Sei i degenti portati in altre cliniche, altri invece spostati in reparti ai piani alti

Roma : incendio in ospedale - trasferiti pazienti : incendio all’ospedale Villa San Pietro di Roma: a causa di un cortocircuito al generatore del blocco operatorio, nella notte si è sviluppato un piccolo rogo, che ha sprigionato molto fumo. Alcuni pazienti sono stati trasferiti ai piani alti della medesima struttura o in altri ospedali. Sul posto vigili del fuoco e polizia. L'articolo Roma: incendio in ospedale, trasferiti pazienti sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma - incendio all'ospedale San Pietro : notte di paura - evacuati due reparti. Nessun ferito : notte di paura al San Pietro di Roma dove è andata a fuoco la centralina elettrica dell'emodinamica al piano -1. La palazzina dell'ospedale sulla Cassia è stata invasa da...

Incendio all'ospedale San Pietro di Roma : notte di paura - evacuati due reparti : notte di paura al San Pietro di Roma dove è andata a fuoco la centralina elettrica dell'emodinamica al piano -1. La palazzina dell'ospedale sulla Cassia è stata invasa da...

Incendio all'ospedale San Pietro di Roma : notte di paura - evacuati due reparti : notte di paura al San Pietro di Roma dove è andata a fuoco la centralina elettrica dell'emodinamica al piano -1. La palazzina dell'ospedale sulla Cassia è stata invasa da...

Roma - incendio a via Barberini : a fuoco il quarto piano di uno stabile. Non ci sono feriti : Fiamme e paura a Via Barberini, poco dopo il civico 75. Infatti, un violento rogo si è sviluppato al quarto piano di uno stabile. Fortunatamente - a quanto si riesce a capire dalle prime...

Roma - incendio a via Barberini : a fuoco il quarto piano di uno stabile. Soccorsi in corso : Fiamme e paura a Via Barberini, poco dopo il civico 75. Infatti, un violento rogo si è sviluppato al quarto piano di uno stabile. Fortunatamente - a quanto si riesce a capire dalle prime...

Roma - incendio a via Barberini : a fuoco uno stabile. Dentro il palazzo ci sono delle persone - soccorsi in corso. : Fiamme e paura a Via Barberini, poco dopo il civico 75. Infatti, un violento rogo si è sviluppato all'interno di uno stabile. I pompieri sono subito giunti sul luogo dell'accaduto e...

Incendio vicino ai binari e paura : ritardi sui treni della Roma-Napoli : È ripresa alle 20.05 la circolazione ferroviaria fra Sessa Aurunca - Roccamonfina e Falciano-Mondragone-Carinola , linea Roma- Napoli, via Formia, , sospesa dalle 18.40, in direzione Napoli, per un ...

Mantova - incendio alla sala scommesse : è caccia a movente e piRomani : Aperta l'indagine e immobile sotto sequestro. L'imprenditore preso di mira già ascoltato in questura

Incendio in via Majorana a Roma : 2 persone denunciate : Roma – Nell’ambito delle indagini scaturite a seguito di un Incendio divampato il 5 settembre scorso in un appartamento ubicato al quarto piano di un condominio di via Quirino Majorana, i Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese hanno denunciato a piede libero 2 cittadini del Bangladesh di 36 e 42 anni, incensurati, con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I militari hanno accertato che il ...

Metro Roma - il presidente uscente Cialdini : “Linee non adeguate a norma antincendio - potrebbero essere chiuse” : “Le linee A e B della Metropolitana non sono adeguate alla normativa antincendio e potrebbero essere chiuse dai Vigili del Fuoco”. La bomba la fa esplodere all’ora di pranzo Pasquale Cialdini, presidente dimissionario di Roma Metropolitane, la società del Comune di Roma che si occupa di costruire ed effettuare la manutenzione straordinaria delle opere trasportistiche nella Capitale. Un presidente (fino a venerdì) ed ex funzionario del ...