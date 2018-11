Roma | giallo a San Basilio | precipita dall' ex fabbrica occupata Grave un 25enne | forse

Fiorentina-Roma : i giallorossi non possono più sbagliare : Roma – Appuntamento numero 11 in campionato per la Roma di Eusebio Di Francesco. I giallorossi saranno di scena oggi alle 18 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, contro i padroni di casa della Fiorentina. Le due squadre arrivano al confronto odierno appaiate a quota 15 punti, il che fa della disputa in programma nel capoluogo toscano un vero e proprio scontro diretto. Chi riuscirà a portare a casa i 3 punti si rilancerà per un posto ...

Fiorentina-Roma : 2500 tifosi giallorossi : ANSA, - FIRENZE, 2 NOV - Settore ospiti tutto esaurito allo stadio Franchi di Firenze per il match Fiorentina-Roma che si giocherà domani alle 18. Oltre ai 2.500 supporter che troveranno posto nel '...

Fiorentina Vs Roma - giallorossi favoriti nel big match dell’undicesimo turno in Serie A : Domani alle 18:00 Fiorentina e Roma scendono in campo per la 159esima volta in Serie A. Al Franchi arrivano due formazioni a pari punti (15), a tre lunghezze dalla zona Champions. L’obiettivo per entrambe sono i 3 punti che mancano da un po’: due punti nelle ultime tre giornate per i viola, mentre i giallorossi hanno ottenuto un pareggio a Napoli dopo aver perso in casa con la Spal. Per planetwin365 i favoriti sono proprio questi ultimi: ...

Calciomercato Roma - si offre Malcom : ecco la risposta dei giallorossi : Calciomercato Roma – Nonostante qualche critica di troppo l’inizio di stagione in casa Roma può essere considerato positivo. A tenere banco è anche il mercato con l’intenzione della dirigenza giallorossa di puntellare la rosa e regalare una squadra ancora più competitiva al tecnico Eusebio Di Francesco. In estate la Roma aveva praticamente chiuso l’affare Malcom, poi l’inserimento del Barcellona ha fatto ...

Napoli-Roma 1-1 - Beffa Mertens : il muro giallorosso si sgretola nel finale : La Roma pareggia 1 a 1 contro il Napoli nel match della 10giornata di Serie A. Gli ospiti partono bene e passano subito con Stephan El Shaarawy . I ragazzi di Eusebio Di Francesco, con orgoglio, poi ...

VIDEO Napoli-Roma 0-1 : le immagini del vantaggio giallorosso griffato da El Shaarawy : La Roma passa in vantaggio in casa del Napoli nel posticipo serale della decima giornata della Serie A di calcio: al quarto d’ora El Shaarawy sigla la rete dello 0-1. Di seguito il VIDEO del gol giallorosso. #ElShaarawy! #Roma in vantaggio! #NapoliRoma 0-1 pic.twitter.com/hIUb0dBqpz — Alessia N⚽️velli (@Ale_Novelli87) October 28, 2018 CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CALCIO Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

Napoli-Roma diretta live : gol El Shaarawy - giallorossi in vantaggio! [VIDEO] : Napoli-Roma diretta live – Si conclude una domenica spettacolare e valida per la 10^ giornata del campionato di Serie A, il posticipo della sera è pronto a regalare grande spettacolo, in campo Napoli e Roma. Si tratta di una partita tra due squadre che giocano un calcio bellissimo, in particolar modo la squadra di Carlo Ancelotti, in lotta per lo scudetto. In grande ripresa la squadra di Eusebio Di Francesco che ha già messo alle ...

Milano - incastrati dal Romanzo giallo i banditi del colpo in gioielleria : stato un romanzo giallo ad incastrare i due rapinatori arrestati dai carabinieri di Sesto San Giovanni, dopo un colpo di 200 mila euro ad una gioielleria di Cusano Milanino messo a segno il 27 ottobre ...

DIRETTA / Atalanta Roma Primavera (risultato finale 0-3) : tripletta di Celar - trionfo giallorosso! : DIRETTA Atalanta Roma Primavera info streaming video e tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita per la 6^ giornata del campionato Primavera (oggi 27 ottobre)(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 12:56:00 GMT)

Roma-CSKA Mosca - tifosi giallorossi aggrediscono con calci e bastoni due supporter russi - IL VIDEO CHOC : E' un VIDEO scioccante quello che vi proponiamo. Una decina di tifosi della Roma aggrediscono con calci, pugni e bastonate alcuni tifosi russi del CSKA Mosca. Tra questi spicca un tifoso in...

Roma-Cska Mosca - il pestaggio con calci e bastoni dei giallorossi ai tifosi russi. E nel video le urla : “Basta - basta” : Mentre un tifoso russo veniva accoltellato vicino a Ponte di Duca d’Aosta, a poche centinaia di metri dall’Olimpico altri due supporter venivano presi a calci, pugni e bastonate da un gruppo di ultras della Roma. In programma, Roma-Cska Mosca (finita poi 3 a 0). Una partita già “blindata” dopo gli scontri tra le due tifoserie avvenuti nel 2014. video Instagram/TroublemakerES L'articolo Roma-Cska Mosca, il pestaggio con ...

Roma-CSKA Mosca - tifosi giallorossi aggrediscono con calci e bastoni due supporter russi - IL VIDEO CHOC : E' un VIDEO scioccante quello che vi proponiamo. Una decina di tifosi della Roma aggrediscono con calci, pugni e bastonate alcuni tifosi russi del CSKA Mosca. Tra questi spicca un tifoso in...

Roma - De Rossi sul momento dei giallorossi : “Cali di rendimento preoccupanti - dobbiamo seguire il mister” : La vittoria della Roma ha coinciso con il ritorno in campo di Daniele De Rossi. Il capitano giallorosso, che ha esordito in un match ufficiale quasi 17 anni fa, ha ringraziato Fabio Capello, presente negli studi di Sky Sport: “Ogni anno c’è anniversario del 30 ottobre e fa piacere, ma sarebbe riduttivo fermarsi a ricordare quell’episodio per quello che il mister ha rappresentato per la mia carriera“. De Rossi ha ...

Pagelle Roma-Cska Mosca LIVE - voti Champions League in DIRETTA : El Shaarawy e Santon titolari. I giallorossi obbligati a vincere : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Roma-Cska Mosca, sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Una che la squadra di Eusebio Di Francesco deve assolutamente vincere in ottica qualificazione. Infatti i russi si presentano nella Capitale in testa al girone, dopo aver battuto anche il Real Madrid e a loro può andare benissimo un pareggio, per poi giocarsi in casa l’accesso agli ottavi ...