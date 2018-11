Roma | Florenzi | ' Abbiamo buttato due punti'

Fiorentina-Roma 1-1 - Florenzi replica al rigore di Veretout : FIRENZE - Sotto gli occhi di Batistuta e Totti Roma-Fiorentina finisce con un salomonico 1-1 che lascia entrambe appaiate, a quota 16 punti. Gabriel Batistuta è stato a lungo omaggiato dalla curva ...

Fiorentina-Roma 1-1 : Florenzi riprende il rigore di Veretout : TORINO - Al San Paolo era stato ottenuto in difesa, al Franchi ripreso attaccando: un rigore contestatissimo fischiato contro e due terzi di partita d'assalto confuso, col pari arrivato solo al ...

Fiorentina-Roma 1-1 Highlights - il VIDEO e i gol della partita. Al rigore di Veretout risponde Florenzi nel finale : Si è concluso sul punteggio di 1-1 l’anticipo tra Fiorentina e Roma, valido per l’undicesima giornata di Serie A 2018-2019. Un calcio di rigore di Veretout, assegnato per atterramento di Olsen su Simeone, porta in vantaggio i padroni di casa nel primo tempo; nel finale di partita, però, è Florenzi a sistemare almeno una parte delle cose in casa giallorossa, con un sinistro al volo che gela il Franchi. Di seguito le Highlights ...

Serie A - Fiorentina-Roma 1-1 : Florenzi risponde a Veretout : Secondo pareggio in fila per i giallorossi e terzo 1-1 consecutivo per i viola, entrambe le squadre a quota 16

Calcio - Serie A 2018-2019 : Fiorentina-Roma 1-1. Florenzi risponde a Veretout - ma il pareggio serve a poco : Termina in parità la sfida tra Fiorentina e Roma, terzo anticipo della 11a giornata di Serie A 2018-2019. La squadra di Pioli si porta in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Veretout su Calcio di rigore, ma la formazione di Di Francesco risponde con Florenzi all’85’ e fissa il risultato sul 1-1. Un pareggio che scontenta in particolare i giallorossi, che domani potrebbero veder allungare le dirette avversarie per la corsa ...

Fiorentina bella e sciupona - la Roma si salva in extremis : Florenzi nasconde limiti evidenti : La squadra viola domina nel primo tempo ma non capitalizza le occasioni create, la Roma si sveglia nel finale e pareggia i conti con Florenzi La Fiorentina gioca ma sciupa troppo, la Roma sonnecchia per oltre un’ora prima di alzare i giri del motore e trovare in extremis un gol fondamentale per non allontanarsi ulteriormente dalla zona Champions. Luciano Rossi/LaPresse Pioli può ritenersi soddisfatto della prestazione dei suoi ...

Serie A - Fiorentina-Roma 1-1 : in gol Veretout - rigore - e Florenzi : Finisce 1-1 al Franchi l'anticipo dell'11esima giornata di Serie A tra Fiorentina e Roma. A decidere la sfida le reti di Veretout su rigore al 30' del primo tempo e di Florenzi all'85' bravo a ...

Fiorentina-Roma 1-1 : Florenzi salva i giallorossi : La Roma pareggia a Firenze in campionato per 1-1. La Fiorentina passa in vantaggio con un dubbio rigore trasformato da Veretout, poi nel finale i giallorossi firmano la rimonta grazie a...

Fiorentina-Roma 1-1 La Diretta Veretout sblocca - pari di Florenzi : Fiorentina e Roma, appaiate in classifica a 15 punti, si affrontano questo pomeriggio al Franchi nella sfida delle ore 18 valevole per l'11esima giornata di Serie A: i viola, mai vittoriosi nelle...

Napoli-Roma alle 20.30 La Diretta Florenzi out - giocano Santon e Under : Napoli e Roma si affrontano al San Paolo nel posticipo domenicale: una sfida che vede le due compagini arrivare, per quanto concerne il campionato, con stati d'animo opposti: i padroni di casa sono ...

Roma - Florenzi in dubbio per il Napoli. El Shaarawy : 'Servirà concentrazione' : ... A NAPOLI CON LA TESTA 'Dovremo fare una partita molto intelligente e non di attesa, continuando ad avere fiducia nella nostra forza', lo ha detto Stephan El Shaarawy in un'intervista a Sky Sport. Il ...

Roma - ansia Florenzi : l’esterno in dubbio per la gara del San Paolo : Dopo la vittoria in Champions League contro il Cska Mosca, la Roma è tornata in campo per preparare il big match di domenica contro il Napoli. Non si è allenato con il gruppo Alessandro Florenzi, che sta tenendo in ansia i tifosi giallorossi e Di Francesco. L’esterno ha svolto allenamento individuale con Coric a causa di un affaticamento muscolare e la sua presenza per domenica è fortemente in dubbio. A questo punto, il ballottaggio ...

Roma - Florenzi in dubbio : La Roma rischia di perdere Alessandro Florenzi. Il terzino giallorosso non si è allenato questa mattina con il resto del gruppo. La causa - riporta Sky Sport - è un leggero affaticamento muscolare causato dai tanti impegni nei quali il numero 24 è sceso in campo. Non è in dubbio una sua convocazione ma lo è un suo impiego da titolare: se dovesse ...

Roma - Florenzi in dubbio. Kluivert sr : "Justin diventi titolare" : Potrebbe giocare in difesa come in attacco, magari al posto di El Shaarawy, oppure potrebbe direttamente partire dalla panchina. A due giorni dalla sfida del San Paolo contro il Napoli, Alessandro ...