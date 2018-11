Roma | contestati dai tifosi squadra e Pallotta dopo il pari con la Fiorentina

Roma - tifosi furiosi in stazione a Firenze : contestati squadra e Pallotta : ripartita intorno alle 22 la Roma , dalla stazione di Campo di Marte, ma il rientro della squadra da Firenze non è stato indolore. Prima di salire sul treno, infatti, giocatori e società sono stati ...

Roma - anche Monchi in ritiro. Il Ds tra i più contestati : Monchi- Era arrivato a Roma un anno e mezzo fa con la "nomina" di mister plusvalenza, di Ds capace di far arricchire le sue squadre pur mantenendole competitive. A Siviglia, in effetti, Monchi aveva fatto le fortune del club andaluso: nonostante le molte partenze con Emery portò a casa 3 Europa League, un lavoro che […]