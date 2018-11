Rogo per un cortocircuito all' ospedale Villa San Pietro a Roma | trasferimento per 400

Incendi - emergenza nella notte in Liguria per un enorme Rogo sulle colline di Finale : evacuazioni in atto [FOTO LIVE] : 1/5 ...

Rogo alla Sacra di San Michele - via al restauro Verso l'archiviazione per l'unico operaio indagato : Va Verso l'archiviazione l'inchiesta della Procura sull'incendio che scoppiò alla Sacra di San Michele la sera del 24 gennaio scorso. Con ogni probabilità, a causare il Rogo è stata un cannello per ...

Rogo - l’Arpa : nessun picco di diossina - solo valori alterati Cos’è e perché è pericolosa : Il punto sull’incendio del deposito di via Chiasserini. L’assessore regionale Cattaneo: «Generata una percentuale di diossina pari allo 0,5 picogrammi per metro cubo. nessun pericolo per la salute pubblica». Vigili del fuoco ancora al lavoro

Milano dopo il Rogo dei rifiuti : ecco cosa sta succedendo Parlano gli esperti -Diretta tv : È psicosi nella zona di Milano dove si è spinta la nube dovuta al grande incendio scoppiato domenica sera al deposito di via Chiasserini, nella Bovisasca

MILANO - INCENDIO IN DEPOSITI RIFIUTI/ Video ultime notizie - aperta inchiesta su Rogo in primo capannone : MILANO, INCENDIO in capannone di RIFIUTI nei pressi di Quarto Oggiaro. Fiamme alte e nube nera visibili da chilometri: in corso gli accertamenti sulle cause del rogo.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 12:51:00 GMT)

Milano - aperta inchiesta sul Rogo nel capannone di stoccaggio rifiuti : ipotesi di dolo. Un altro incendio a Novate : L’indagine dovrà chiarire innanzitutto se sia trattato di un rogo doloso: l’ipotesi più accreditata fin dalle prime ore. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per individuare le cause dell’incendio scoppiato domenica sera nella zona nord del capoluogo lombardo, in via Dante Chiasserini, in zona Bovisasca. Le fiamme hanno colpito un capannone dell’azienda Ipb che si occupa di stoccaggio e smaltimento rifiuti. Cinque ...

Rogo del Monte Serra - la Regione stanzia 1 - 5 milioni per bonifica e ricostruzione : Pisa, 11 ottobre 2018 - È già partito l'intervento di bonifica e di ricostruzione sui Monti Pisani , dopo l'incendio di fine settembre che ha colpito un territorio di quasi 1500 ettari, al cui interno ...

Il sindaco di Riace : chi paga per Becky Moses - morta nel Rogo? : Riace, 4 ott., askanews, - Durante le sue dichiarazioni alla fine dell'interrogatorio di garanzia, il sindaco di Riace Mimmo Lucano ha fatto riferimento al tragico episodio che ha riguardato Becky ...

Napoli - la beffa di Cupa Perillo : bonifica dopo il Rogo - ora è una discarica : Bonifiche flop per le discariche abusive incendiate. Il Comune di Napoli spende un milione di euro all'anno per rimuovere questi cumuli di rifiuti straordinari, spesso preda dei roghi da cui si ...

Venezia - Rogo nel centro accoglienza per un fornelletto dei migranti : Sarebbe stato un fornelletto elettrico, uno di quelli che i richiedenti asilo usano per far da mangiare, la causa del rogo che nella tarda mattinata di martedì, alle 12.45, ha colpito il centro accoglienza di Conetta nel Veneziano. Un centro finito più e più volte nel mirino delle cronache nazionali a causa del sovraffollamento e a causa delle maxi proteste e rivolte in strada.I danni sono ingentissimi. L'incendio ha completamento devastato un ...

Vasto incendio nel Pisano : centinaia di sfollati - si indaga per Rogo doloso : "Abbiamo ritenuto di aprire un fascicolo che configuri l' ipotesi di reato di incendio doloso sulla base di alcuni indizi che ora dovranno essere confermati eventualmente dal lavoro investigativo: ...

Incendio nel Pisano - brucia il Monte Serra : si indaga per Rogo doloso | : Ad alimentare le fiamme il forte vento che soffia sulla zona. Sono 700 gli sfollati, 600 gli ettari in fiamme. Scuole chiuse in 5 frazioni del Comune di Calci. Il governatore Rossi dichiara lo stato d'...