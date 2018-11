Rinviato per maltempo a Comiso lo Slalom della città iblea

Legge di stabilità : Rinviato per il momento il taglio delle pensioni d'oro : Stiamo lavorando per far crescere il Paese, avanti così. Attribuire al Governo la responsabilita' dei dati su Pil e disoccupazione è irragionevole e profondamente ingiusto, lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo la firma da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha autorizzato il passaggio del testo della nuova Legge di Stabilita' alla Camera. Slitta il taglio delle pensioni d'oro Il testo della ...

Casapound - 20 indagati per resistenza a pubblico ufficiale e occupazione abusiva dopo il blitz della Finanza Rinviato a Roma : La procura di Roma ha aperto un’indagine per occupazione abusiva e resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di venti militanti di Casapound. Lo riporta il Corriere della Sera, secondo cui l’inchiesta potrebbe allargarsi: il procedimento nasce dai fatti di martedì 23 ottobre, quando la guardia di Finanza arrivata davanti allo stabile occupato via Napoleone III ha deciso di rimandare il blitz. Le Fiamme gialle dovevano entrare ...

Manchester United-Newcastle - Mourinho Rinviato a giudizio per l'insulto alle telecamere : Prima lo sfogo, ora la squalifica? La Football Association ha aperto un'inchiesta verso l'allenatore portoghese, rinviandolo a giudizio per quanto accaduto dopo la sfida contro il Newcastle del 6 ...

Turchia - Arda Turan Rinviato a giudizio per molestie e aggressione : rischia 12 anni di carcere : L'ex centrocampista di Atletico Madrid e Barcellona protagonista di una rissa in un locale in cui ha rotto il naso a un noto cantante

Arda Turan Rinviato a giudizio per la rissa con il cantante turco : rischia 12 anni e mezzo di carcere : Non arrivano buone notizie per Arda Turan . Non soltanto la parabola discendente che da qualche anno contraddistingue la sua carriera, il centrocampista turco - attualmente in prestito al Basaksehir, ...

Stupro Firenze - carabiniere condannato per aver violentato le due studentesse Usa. Il collega Rinviato a giudizio : Marco Camuffo condannato a 4 anni e 8 mesi per Stupro: questa la prima sentenza emessa dal gup Fabio Frangini al processo con rito abbreviato contro uno dei due carabinieri accusati di aver violentato due studentesse americane nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2017 dopo averle riaccompagnate a casa con l’auto di servizio da una discoteca fiorentina. E’ stato invece rinviato a giudizio l’altro carabiniere coinvolto nell’inchiesta, ...

Piero Capuana - santone Rinviato a giudizio per abusi su minori/ Catania - una vittima : "un segno indelebile" : Piero Capuana, santone rinviato a giudizio per abusi su minori. Ultime notizie Catania, chiesto processo anche per tre fiancheggiatrici. Una vittima: "un segno indelebile"(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 11:33:00 GMT)

Lega - processo d’appello per Belsito e Bossi Rinviato al 2019. Sospesi termini di prescrizione : Udienza fissata al 14 gennio 2019. È stato accolto il legittimo impedimento di uno dei difensori ed è stato rinviato il processo di secondo grado che si è aperto oggi a Milano nel quale il fondatore del Carroccio Umberto Bossi, il figlio Renzo Trota e l’ex tesoriere Francesco Belsito sono accusati di appropriazione indebita per aver usato i soldi del partito per fini privati. La IV Corte d’appello, presieduta da Cornelia Martini, ha infatti ...

Decreto fiscale non va in discussione in consiglio dei ministri : Rinviato di 5 giorni per il braccio di ferro sulla “pace” : Il Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio non sarà all’ordine del giorno del consiglio dei ministri convocato per domani, mercoledì 10, a Palazzo Chigi. Secondo alcune fonti di governo la discussione potrebbe essere rinviata addirittura a lunedì. Spiega l’AdnKronos che mancano in particolare le norme per velocizzare i tempi della sanità e introdurre il meccanismo per risarcire i cosiddetti “truffati delle ...

Maltempo in Calabria - Rinviato il derby di serie C Catanzaro-Reggina : era in programma per Sabato pomeriggio : “La chiusura degli impianti sportivi riguarda, ovviamente, anche lo stadio ‘Nicola Ceravolo’. Il derby fra Catanzaro e Reggina, in programma alle 16:30, verrà pertanto rinviato”. Lo comunica una nota del Comune di Catanzaro. “Consentire la disputa di un incontro di calcio di questa importanza sarebbe andato contro il buon senso – ha sottolineato il sindaco – perché significava non tenere conto delle ...

Gessica Notaro - Rinviato processo d'appello per Eddy Tavares/ “Voglio giustizia. Perdonarlo? Non è pentito” : Gessica Notaro, rinviato processo d'appello per Eddy Tavares: accorpato procedimento per stalking con quello per lesioni. “Voglio giustizia. Perdonarlo? Non è pentito”(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 17:34:00 GMT)

Piano periferie - Governo assicura : bando Rinviato per causa tecnica : Roma, 21 set., askanews, - Con riguardo al c.d. Piano periferie e alla sospensione dell'efficacia delle convenzioni in essere per 96 comuni capoluogo di provincia e città metropolitane, va rilevato ...

Rinviato il concerto dei Marlene Kuntz a Milano - Magazzini Generali chiusi per ordine della Questura : Il concerto dei Marlene Kuntz a Milano è stato posticipato di un mese. Nelle scorse ore è arrivata la notizia del posticipo dell'evento del gruppo atteso inizialmente per stasera, venerdì 21 settembre, ai Magazzini Generali. La Questura di Milano ha imposto la chiusura del luogo dell'evento e per tale ragione il concerto di stasera non potrà avere luogo. L'evento non è definitivamente cancellato ma solo posticipato di un mese e sarà ...

Mandava sms a luci rosse - 17enne di Arezzo incastra il persecutore : Rinviato a giudizio : Ad Arezzo, nel 2013, un uomo di 63 anni adescò una giovane di 17 anni chiamandola al telefono e facendo finta in un primo momento di aver sbagliato numero. Da li in avanti una serie di chiamate, una dietro l'altra, condite da diverse richieste piccanti. Non si trattava chiaramente di un errore bensì l'uomo stava semplicemente molestando la ragazzina, l'allora sessantatreenne chiamava in continuazione la giovane proponendogli infatti incontri ...