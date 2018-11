Renzi | tra qualche mese torneranno i tecnici al governo | mi preoccupa

Renzi : "Tra qualche mese torneranno i tecnici" : 'Sta andando tutto a carte quarantotto. Di qui a qualche mese torneranno i tecnici al governo. Quelli che io ho combattuto per ristabilire il primato della politica. Mi dispiace e mi preoccupa'. Lo dice Matteo Renzi, nel libro di Bruno Vespa 'Rivoluzione. Uomini e retroscena della Terza Repubblica', in uscita da Rai Eri Mondadori il 7 novembre. Renzi ...

Segolene Royal - nel suo libro “l’accordo tra Valls e Renzi” per bloccare l’ecotassa (e conseguente risarcimento ad Atlantia) : “È un accordo fra noi e Matteo Renzi, non è più di tua competenza“. Segolene Royal, nel suo nuovo libro uscito in Francia Ce que je peux enfin vous dire non racconta solo gli episodi di sessismo che ha riportato il Corriere della Sera nella sua anticipazione. Perché dall’articolo di Via Solferino è rimasto fuori il retroscena che riguarda quello che lei considera il suo grande fallimento da ministra dell’ecologia: ...

Il piano per fare fuori Renzi dal Pd attraverso l'asse Martina-Zingaretti : L'operazione è partita in sordina ma è ormai in pieno corso. Obiettivo: espellere definitivamente il Renzismo dal Pd.Dal Forum programmatico del weekend, a Milano, è partita una raffica di critiche e prese di distanza dall'ex premier e dalle scelte del suo governo, spesso per bocca di suoi ex sostenitori o membri del suo esecutivo. Tanto che Maria Elena Boschi e Teresa Bellanova se ne sono andate prima della chiusura, e che anche il ...

Sorpresa : ecco il patto tra Renzi e Salvini per fare fuori i Cinque Stelle : Due visioni apparentemente antitetiche della società, della politica e, in particolare, del loro mandato. Eppure, Cristiano Cerasani ha unito ciò che la politica ha diviso da sempre. Tanto che ...

[L'analisi] Renzi - Gentiloni - Calenda e gli altri : la strana sindrome di chi ha perso il potere : ... che forse incarna come pochi e spiega meglio e più di altri questo rapporto quasi inscindibile con le abitudini e i riti di un mondo difficile da abbandonare: «La politica è una scelta di vita. E' ...

"Non celebrare il congresso significherebbe tradire le aspettative di tanti iscritti e militanti". Richetti avverte i Renziani : Non celebrare il congresso "significherebbe tradire le aspettative di tanti iscritti e militanti. Dopo una sconfitta storica serve una chiara definizione della linea politica e un leader legittimato. Se non lo si capisce, non so che dire". A dirlo è il candidato alla segreteria del Pd, Matteo Richetti, a margine del Forum organizzato dal partito a Milano. "L'importante è fare il congresso, che vi stupirà per la ...

